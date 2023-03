Montañeiros Celtas organiza la 4ª Mostra de Cine de Montaña e Aventura Vigo Mendi Tour en el Auditorio Municipal de Praza do Rei. El ciclo se inició ayer con las películas “Lobos”, “Into the ice” y “Tofol Castanyer, el corredor infinit”. Hoy se proyectarán “Adrenaline sucks”, “Egoland” y “Free Rider”. El programa se cierra mañana con “El retorno”, “This is Beth” y “Not alone”.