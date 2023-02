La española Alexa Putellas logró su segundo trofeo The Best consecutivo, cinco meses después de haber ganado su segundo Balón de Oro. La jugadora del Barcelona, con el que ganó la liga y la Copa en España y fue finalista de la Liga de Campeones, se convierte en la primera jugadora que repite este galardón. Putellas, de 29 años, se perdió por lesión la Eurocopa, pero acabó como máxima goleadora de la Liga de Campeones, con once dianas, y firmó, en total, 34 tantos.

A nivel masculino, el galardón le correspondió a Leo Messi. El astro argentino, los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland figuran en el once ideal de la FIFA 2022, desvelado en la gala The Best en París. En una alineación muy ofensiva, esos cuatro delanteros, tres de los cuales optan al premio al mejor jugador, comparten once con jugadores como el brasileño Casemiro, el croata Luka Modric o el marroquí Achraf Hakimi. El portero elegido ha sido el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que no ganó el premio al mejor meta, que recayó en el argentino Emiliano “Dibu” Martínez. En la defensa, junto a Hakimi, solo un central, el neerlandés del Liverpool Virgil van Dijk, y el portugués del Bayern de Múnich Joao Cancelo. Completa el once el belga del Manchester City Kevin de Bruyne. Lionel Scaloni, campeón del mundo con su país, fue elegido este mejor entrenador del año 2022, por delante del italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti y del español del Manchester City Pep Guardiola. Scaloni, de 44 años, culminó en Catar el gran trabajo que veía haciendo con la Albiceleste, con la que solo ha perdido uno de los últimos 43 partidos que ha dirigido. Pese a su corta experiencia en los banquillos, el de Rosario ha recuperado el espíritu de equipo en Argentina y ha podido explotar el talento de sus estrellas, empezando por su paisano Leo Messi. A él dedicó uno de los primeros abrazos en el auditorio Pleyel de París, que acogió la gala, donde acudió acompañado de su esposa y sus dos hijos.