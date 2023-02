Esta mañá celebrouse a presentación oficial do Trail que percorrerá o entorno dos Muiños do folón e do picón, un evento que cada ano supera expectativas e que este ano rondará os 500 participantes nas dúas distancias que se poderán escoller, 21k e 12km, con 1000 metros e 450 de desnivel positivo respectivamente. Este trail será tamén a segunda proba de Pontevedra Trail League que promove a Diputación de Pontevedra. Ademáis, a carreira de este ano contará cuns invitados sorpresa que darán ambiente o evento gracias a Asociación Galega de Fibrose Quistica, un asociación onde estarán presentes para dar visibilidade a unha enfermidade moi descoñecida por moitos

O acto de esta mañá, celebrado na praza do concello do Rosal, que será saída e chegada da carreira. Estiveron presentes Gorka Gomez, diputado provincial de Deportes; Anxela Fernandez, alcaldesa do concello de O Rosal; Serafin Martínez, director técnico da proba; Juan da Silva , presidente da Asociación Galega de Fibrose Quística, e diferentes representantes da comunidade de montes de O Rosal.