No es París para viejos

“Sentimos comunicarte que, dado que el Panel de Decisión ADOP decidió desestimar tu solicitud de acceso al Plan ADOP para la temporada 2022/2023, debemos proceder a darte de baja como deportista perteneciente al Plan ADOP desde el próximo 28 de febrero de 2023”. La fría y reiterativa jerga burocrática hiere a Chano Rodríguez. Clausura 13 años de relación. Complica, aunque no frena, su empeño de disputar en París sus séptimos Juegos. La decisión se ejecuta justo el día en que cumple 66 años. De hecho, la edad se esgrime como causa principal en su exclusión, contradiciendo los criterios competitivos que Chano sí cubre. “No es por el dinero. Me faltan al respeto”, denuncia el nadador vigués. El paralímpico con más oros en la historia de España batallará por su cuenta: “Acabaré mi carrera como empecé, sin becas”.

El Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP), como su equivalente en deporte convencional (ADO), canaliza subvenciones públicas y patrocinios privados hacia los deportistas que han disputado ya unos Juegos o apuntan a lograrlo. Chano Rodríguez ha formado parte del programa desde 2009. No tenía razones para sospechar que el jurado que adjudica las becas en natación paralímpica, ese “Panel de Decisión”, iba a tachar su nombre del listado en la reunión del pasado 13 de febrero.

Chano confiaba en la objetividad de sus resultados. El Plan ADOP de 2023, que hoy entra en vigor, establece como uno de los requisitos en natación “que el deportista haya obtenido un resultado de 8º o mejor en una prueba individual del programa paralímpico de París 2024 o en Campeonato del Mundo”. El olívico quedó octavo en los 200 libres S5 de los Juegos de Tokio en 2021. En 2022 fue sexto en los 50 metros libres del Campeonato del Mundo celebrado en Madeira. Concluyó el año pasado como séptimo del ranking. Supera en el balance la aduana fijada.

Sin embargo, el propio Plan ADOP establece cierta autonomía y discrecionalidad en la selección de deportistas. El panel de natación evalúa a Chano Rodríguez en su “proyección de medalla en los Juegos Paralímpicos”. Y se aferra a varios “factores claves” que, según se sostiene en la redacción, prueban que la exclusión del vigués “está suficientemente motivada, eliminándose con ello la posibilidad de entenderse como una decisión arbitraria”.

Medias y ausencias

El argumento prioritario alude a la “fase de su carrera deportiva”. El jurado enumera los mejores resultados de Chano en cada cita olímpica: primero en Sidney y Atenas, tercero en Pekín (cuando en realidad fue segundo), segundo en Londres, cuarto en Río y octavo en Tokio. Concluyen: “El deportista por tanto no se encuentra en la fase inicial de su carrera deportiva y, asimismo, su edad se encuentra significativamente por encima de la media del pódium de Tokio 2020 (+36 años) y de la media de los 8 primeros deportistas en dicha competición (+31 años)”. El panel, además, resta valor al sexto puesto en el Mundial de 2022, “donde hubo varias ausencias de deportistas finalistas en los Juegos de Tokio”, e igualmente infravalora el séptimo puesto en el escalafón planetario porque las marcas están “lejos de las obtenidas por los deportistas situados en pódium en los Juegos de Tokio”.

“Es una carta llena de errores. Están decidiendo mi futuro y ni siquiera se han leído bien en qué puesto quedé en Pekín”, lamenta Chano. Le indigna que su edad, el mismo dato que tanta admiración le granjea cuando demuestra en el agua su todavía elevado nivel, se haya transformado en un lastre que le penaliza. Y critica que la medalla se haya convertido en el único objetivo que importe: “El deporte paralímpico no es deporte olímpico. Quieren que cada vez se parezcan más y perdemos la esencia. En natación no podemos compararnos con Mireia Belmonte. Vamos en silla de ruedas, carecemos de piernas y brazos, tenemos parálisis cerebral... Damos un valor añadido. A pesar del hándicap que cada uno tenemos, nos levantamos cada día para entrenar muchísimo”.

Ese Panel de Decisión está compuesto por un representante del Consejo Superior de Deportes, otro de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física y tres del Comité Paralímpico Español. Chano responsabiliza a este trío, de mayoría garantizada en la votación. De hecho, su federación se ha opuesto a su exclusión y el seleccionador de natación se ha ceñido al cronómetro: “Chano está en las marcas”. El gallego, a una sola centésima de Toni Ponce, sigue resultando imprescindible. El relevo, sin él, queda por ejemplo expuesto a cualquier contingencia.

La relación entre Chano y el Comité Paralímpico Español nunca ha sido fluida. Ganador de 16 medallas paralímpicas, ocho de ellas de oro, la candidatura del vigués a ejercer como abanderado en una ceremonia de apertura siempre ha sido desestimada. Tampoco se cuenta con él para rituales y ornatos. El vigués siente que su pasado como miembro del GRAPO –su discapacidad fue la secuela de una huelga de hambre– ha determinado ese desafecto, independientemente de qué partido gobernase en Madrid. En Galicia, en cambio, siempre con el PP salvo el paréntesis del Bipartito, “nunca me he sentido discriminado”, certifica.

–¿Gana medallas? ¿Está donde debe estar? Pues entonces, como uno más –le han contado que respondió Fraga cuando le comentaron el caso de aquel vigués de origen gaditano que empezaba a despuntar en el Amfiv y en la piscina.

Charla con Carballeda

Su redención, paradójicamente, sí ha sido valorada por Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y del Comité Paralímpico. “Es el único en ese organismo que ensalza mi edad y recorrido deportivo. Siempre ha puesto en valor mi historia, que soy alguien que transformó su vida tras la cárcel, y me pone de ejemplo”, agradece. Chano le ha transmitido a Carballeda su pesar por lo sucedido con el Plan ADOP. También ha hablado con el secretario xeral para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete Lasa.

Al mandatario de la ONCE le ha aclarado que no le importa el dinero. Chano cobraba 250 euros al mes con el Plan ADOP anterior. Se queda sin ese ingreso y sin la cobertura sanitaria de la Póliza Sanitas Accesible. “Cuando yo trabajaba en la ONCE, pedía licencias sin sueldo por el ímpetu de entrenar. Debí hacerme autónomo. No me informé bien y mi pensión es más baja de lo que me corresponde. Pero no es una cuestión económica ni quiero una estatua”, jura. “Llevo muchos años dando guerra por el mundo. Me duele la falta de respeto. Si quieren dejarme fuera, que pongan una mínima a la que yo no tenga acceso, cuelgo el bañador y me dedico a dar charlas. Ponen un requisito, lo cumplo y entonces dicen que soy viejo...”.

El disgusto en ningún caso precipita su retirada. Chano está preparando el Campeonato del Mundo de agosto en Manchester, enfocado al 200. Se apoya en su entrenador, Alejandro Brea, que “hace años que no cobra”. Le ayudan Rodosa, Máis que Auga y el gimnasio iFit. “Mi gente está ahí. Nunca me han fallado ni me van a fallar. Yo quiero estar en París. Quiero seguir disfrutando. No son solo las medallas, aunque las mías también cuentan para el ranking de España. Estoy todo el día en la calle. Veo cómo reaccionan las personas. Algunas se acercan y me dicen que les levanto la moral. Es lo que hay que poner en valor. Estos economicistas nunca lo entenderán”.