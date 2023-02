Hay derrotas que no tienen perdón. Hay derrotas imperdonables. Hay derrotas que no admiten coartadas. Ni tienen excusa alguna. Con un fútbol primitivo, el Barça se marchó de Almería avergonzado perdiendo una ocasión de sentenciar la Liga. No solo no la sentenció sino que, además, quedó desfigurado de tal manera que ese gol de El Bilal Touré le desnudó para certificar un dantesco partido. Una derrota que deja al Madrid hoy más cerca (a siete puntos), víctima de su impotencia futbolística. No tuvo juego ni fútbol. Ni alma. Nada tuvo el Barça reducido al vicio de centros absurdos (hasta 47 y ninguno fue rematado entre los tres palos) que le llevaron a la segunda derrota en la Liga. Primero, en el Bernabéu; luego en el estadio de los Juegos Mediterráneos.

Se tomó la tarde libre el Barça. Mal asunto. Se la tomó cuando no debía. Ni tampoco podía. Entró con las manos en los bolsillos tal si el partido no le interesara. Como si fuera inoportuno e incómodo. No estuvo conectado a la exigencia que reclamaba la soleada tarde, con 17 grados sobre el estadio de los Juegos Mediterráneos. Es como si quisiera tumbarse a la bartola aprovechando el empate del Madrid en el Bernabéu con el Atlético. A Xavi, que apeló, de nuevo, a la fórmula de los cuatro centrocampistas, se lo llevaban los demonios. Su primera bronca (m. 20) se transformó en enfado monumental coincidiendo con el gol de El Bilal Touré, un catálogo de errores defensivos desde el inicio al fin. Perdió Gavi un balón junto al área andaluza, casi pegado al banderín de córner izquierdo. Y a partir de ahí, se desató la tormenta del Almería ante la pasividad azulgrana. Chumi soltó un balonazo que el Barça se miró como si no fuera con él, mientras Luis Suárez dibujó una asistencia que rasgó al eje central, integrado por Eric y Christensen, aunque fue, curiosamente, el danés quien salió en la foto final del 1-0, incapaz de frenar a El Bilal Touré que soltó un derechazo imponente que hizo temblar la red de Ter Stegen. Acabada la primera mitad, el juego era un drama. Y los números certificaban ese drama futbolístico. Se marchó al descanso sin disparar ni una sola vez a Fernando, el guardameta del Almería, que vivió la tarde más plácida que podía imaginar viniendo como venía, además, de recibir seis goles en Montilivi. Atestiguando, al mismo tiempo, que la conexión con Lewandowski se había roto. Apenas 10 balones tocó el polaco en 45 minutos, con un equipo tan asimétrico que no tenía ni banda derecha (Ferran también intervino poco) ni izquierda. Tan mal lo vio Xavi, entró en el vestuario durante el descanso hecho una furia, que quitó a Kessié y puso a Raphinha. O sea, el plan inicial de los cuatro centrocampistas era enviado a la papelera para rescatar el dibujo del 4-3-3 tradicional, con dos extremos, desplazado ahora Ferran al flanco izquierdo, quedando el brasileño en la derecha. Y el equipo no chutaba. Iba igual de mal que antes, con Xavi, además, viendo la quinta cartulina amarilla por protestar. Causará el técnico baja el domingo en el banquillo del Camp Nou ante el Valencia. Gavi, que también protestó, también vio la quinta. Los nervios se contagian; la impaciencia, también. No mejoraba nada el fútbol azulgrana. Del Barça de los cuatro centrocampistas al Barça de los extremos. Del Barça del 4-3-3 al Barça del 3-4-3 con la aparición de Araujo y Marcos Alonso formando el trío defensivo con Christensen y terminando con hasta cuatro delanteros: Raphinha, Ferran, Lewandowski y Alcarcón, el único delantero que tenía en el banquillo, unidos a Araujo, falso nueve, como recurso estéril. Se necesitaron 81 minutos, ¡sí, 81! para que Fernando atrapara el primer disparo azulgrana, que llevaba la firma de Alarcón, transformado el Barça en un equipo sin perdón.