El Rápido de Bouzas y el Arosa no defraudaron ayer en el duelo entre el segundo y tercer clasificado. Un punto que solo le vale a los arousanos, que mantienen su ventaja sobre los aurinegros pero que, sin embargo, podrían ceder ante el líder, si el Fabril logra la victoria en la mañana de hoy en Viveiro.

Los aurinegros fueron mejores en el arranque del partido. El equipo entrenado por David de Dios tenía una marcha más que los arousanos, de ahí que a los pocos minutos la colegiada del encuentro castigara al Arosa con un pena máxima.

Carlos Pereira fue el encargado de lanzar el penalti, pero no lo hizo bien y Manu Táboas detuvo el lanzamiento. Sin embargo, el delantero vigués no tardó demasiado tiempo en tomarse la revancha, y a los doce minutos no fallaba y adelantaba al Rápido en el marcador.

Estaba siendo mejor sobre el terreno de juego, y el gol era un justo premio a su trabajo. Al Arosa le faltaba tensión, no presionaba lo suficiente, y conseguía que los jugadores del Rápido de Bouzas estuvieran demasiado cómodos. El problema para los aurinegros, era que conseguían ampliar su ventaja en el marcador, y ante un equipo como el Arosa, era una situación muy peligrosa.

Luisito, técnico arousano, no quedó contento con la primera parte de su equipo, y lo demostró en el arranque de la segunda parte, cuando comenzó el periodo con un triple cambio. Cierto es que el Arosa parecía un equipo completamente diferente. Presión alta, juego por banda y a los quince minutos, el gol del empate. Un marcador que podría considerarse justo a tenor de la mejoría.

Sin embargo, el partido entró en una fase en donde el juego se equilibró. Pero las mejores ocasiones volvieron a ser para el Rápido de Bouzas. A los sesenta y ocho minutos, Diz remata a portería, obligando a Manu Taboas a realizar una brillante intervención, evitando el tanto de los vigueses. No había pasado ni un minuto, cuando de nuevo el portero del Arosa tuvo que intervenir con acierto ante un balón que se paseaba por delante de su portería.

Lo cierto es que eran los mejores minutos del encuentro, ya que los dos equipos querían los tres puntos en juego y no escatimaban esfuerzos.

David de Dios movía el banquillo para meter aire fresco en el medio del campo y en la punta de ataque, pero el partido estaba en un punto en donde tampoco era conveniente arriesgar demasiado, puesto que tal y como estaban las cosas, encajar un gol podía significar la derrota. Al final, reparto de puntos en un encuentro en donde el Rápido estuvo un punto por encima.

Ficha técnica

Rápido de Bouzas: Brais, Aran, Iago, Yago Pérez (Armengol, minuto 68), Álex Rey, Torralbo (Arango, minuto 68), Carlos Alonso (Noel, minuto 78), Diego Díz, Cellerino (Maceira, minuto 78), Naveira y Carlos Pereira (Millán, minuto 59).

Arosa: Manu_Táboas, Santi Figueroa, Cotilla, Pacheco, Borja Míguez (Hugo Losado, minuto 82), Sylla, Julio_Rey (Jorge Fajardo, minuto 46), Ignacio Carús, Abel Suárez (Álex Buceta, minuto 46), Iñaki (Javi Sandá, minuto 56) y Brais Vidal.

Goles: 1-0, minuto 12: Carlos Pereira. 1-1, minuto 58: Borja Míguez.

Árbitro: Gil_Soriano, auxiliada por Cedeira Méndez y Seoane Sánchez. Amonestóa a Yago_Pérez, Noel y Arán por el Rápido y a Ignacio Carús, Pacheco y Sylla por el Arosa. En el minuto 77 expulsó al técnico del Arosa.

Incidencias: encuentro disputado en el Campo Municipal de Bouzas Baltasar Pujales, que registró una buena entrada, destacando la presencia de un nutrido grupo de seguidores arousanos.