Las alarmas están a pleno funcionamiento en el campo de O Vao tras la derrota de ayer. El equipo continúa sumergido en una profunda crisis en los partidos que disputa ante sus aficionados, que deja al equipo ocupando puestos de play out de permanencia y, el descenso, a seis puntos.

Los hermanos Montes no quisieron experimentos en un partido tan importante como el que ayer disputaba ante el Rayo Cantabria. Un único cambio en el “once” inicial debido a la sanción de Gandoy, con la sustitución de hombre por hombre dejando invariable el sistema de juego.

Los vigueses asumieron el peso del encuentro, teniendo en cuenta lo mucho que se jugaban ante un rival directo como el Rayo Cantabria. La presión en el centro del campo le permitía tener la posesión del balón ante un cuadro cántabro que esperaba un robo para salir con velocidad a la contra y sorprender a los vigueses. Sin embargo, su mejor ocasión en los primeros cuarenta y cinco minutos fue una jugada a balón parado tras un saque de esquina provocado por Johan tras un potente disparo de Dali desde la frontal. El córner llega al segundo palo, y el disparo Mirapeix se estrellan en el larguero.

Y es que el momento que vive el equipo vigués en el campo de O Vao provoca mucha inseguridad, sobre todo en la faceta defensiva, con lo que los rivales crean peligro con muy poco que hagan.

Pero ese no es el único problema del equipo vigués en la presente temporada, ya que la falta de puntería convierte el partido en una acumulación de ocasiones, pero que no se convierten en gol, y eso es un problema muy serio.

Ayer, más de lo mismo. Mucha posesión de balón, pero en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego dos ocasiones que se pueden considerar claras. La primera a los doce minutos, con un centro de Focareta y un remate de Youssef que sale fuera, y a la media hora de juego otro centro de Antón, que remata de cabeza alto Yelco.

Del resto, poco más que contar, y un guión que ser han repetido en más de una ocasión en los partidos que se han disputado en el campo de O Vao.

Pero tampoco el Rayo Cantabria se hizo merecedor de algo más que un punto. Los cántabros sabían a lo que jugaban, apretar en defensa, recuperar el balón e intentar salir con mucha velocidad a la contra para sorprender a la defensa viguesa. Pero el plan no le funcionó en la primera parte.

Tras el paso por el vestuario, el Coruxo salió más ambicioso. Dio un paso al frente consciente de lo mucho que se jugaba, con un Chiqui por banda izquierda que volvía a ser una pesadilla para los rivales. Ese paso al frente del Coruxo obligó a los santanderinos a cambiar la presión que intentaban hacer en los primeros cuarenta y cinco minutos, por una contención para frenar el juego de los vigueses.

Andriu y Antón fueron los primeros en avisar, el primero con un remate que salió fuera por poco, y el segundo con un disparo que golpeó en un defensa y se estrelló en el palo. El partido era diferente, y en el minuto cincuenta y seis, Youssef culmina una buena galopada de Chiqui por banda. El equipo se sacaba un peso de encima, pero desde la banda, Jacobo Montes se anticipaba a lo que estaba por venir, insistiéndole al equipo que se fuera arriba y no se encerrara.

Fue un esfuerzo estéril. El Rayo Cantabria dio un paso al frente, como era de esperar, y ocho minutos más tarde Jorge Delgado, que hacía dos minutos había entrado en el campo, remataba solo y empataba el partido. Volvían los fantasmas ante un rival directo, y la cosa no pintaba bien.

Los cambios tampoco ayudaron a que la cosa mejorara. Luismi entró por el que hasta ese mismo momento había sido el mejor jugador, Chiqui, pero el sistema no varió y la sensación de peligro que había ofrecido el equipo en el arranque de la segunda parte, desapareció. El partido había dado un giro, pero no para bien del Coruxo. El equipo se echó al ataque in orden, y a seis minutos para la conclusión, robo y gol. El Rayo Cantabria llegó tres veces a la portería viguesa e hizo dos goles.

El principal problema del Coruxo está en estos momentos en la cabeza, y mientras no consigan sacarse la presión de encima, será complicado reaccionar.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Johan, Andriu, Lucas, Aitor Aspas (Marcos, minuto 81); Antón, Focareta (Bigarín, minuto 84);_Yelco, Pitu, Chqiui (Luismi, minuto 72) y Youssef.

Rayo Cantabria: Germán; Álvaro, Gete, Mirapeix, Jorrín; Diego Campo, Dani González; Dali (Mateo, minuto 81), Marco,_Izan (Jorge, Delgado, minuto 62) y Jeremy (Ayoub, minuto 62).

Goles: 1-0, minuto 56: Youssef. 1-1, minuto 64: Jorge Delgado. 1-2, minuto 84: Jorge Delgado.

Árbitro: García de la Loma, auxiliado por Calvo Antolín y Ruiz Aguado Amonestó a Pitu por el Coruxo y a Mirapeix por el Rayo Cantabria.

Incidencias: encuentro disputado en el campo de O Vao, que registró una buena entrada