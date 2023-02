Latercera etapa de O Gran Camiño partirá de Esgos poco antes de la una de la tarde con destino al Alto do Castelo, en Rubiá. Serán 163 kilómetros en los que los ciclistas se encontrarán tres sprints bonificados ena Pobra de Trives (km. 70), A Rúa (km. 95) y O Barco (km. 123) y cinco puertos en Alto do Rodicio (km. 30, de Tercera), Alto da Hermida (km.85, de Segunda), Alto de Santa Mariña (km.100 y km.133, de Primera) y en la meta el Alto do Castelo, de primera categoría después de un día realmente duro.