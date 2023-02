O Gran Camiño apunta a las estrellas

A su llegada en bicicleta a la plaza do Obradoiro, después de repasar con sus compañeros el circuito de la contrarreloj del domingo, la TVG recogió sus primeras impresiones. El danés cree que la tercera etapa, la que se disputa por tierras de Valdeorras, es la mejor aunque confiesa que le gustó mucho la crono porque es ideal para sus características.

El interés del principal favorito de la ronda gallega es preparar el Tour de Francia con la intención de repetir el triunfo del verano pasado. Es por ello que ha diseñado una planificación en la que solo se contemplan 26 días de competición antes de la carrera gala y que incluye su presencia en la París-Niza, en la Itzulia (la ronda vasca) y en la Dauphiné, donde cerrará el 11 de junio su preparación.

Hay mucho interés por ver cómo será el debut en competición de Jonas Vingegaard, sobre todo después de comprobar el estado de forma de Tadej Pogacar, su principal rival, a priori, en el Tour. El esloveno se impuso en la carrera Jaén Paraíso y se enfundó el maillot amarillo de la Vuelta a Andalucía ganando tres de sus cinco etapas.

O análise de Delio Fernández

Delio Fernández, líder do Tavira portugués, considera esta edición de O Gran Camiño como continuidade do debut, pero subindo un chanzo. "Repítese a fórmula do ano pasado, cunha primeira etapa con final previsible no esprint de Lugo a Sarria", indica o moañés. "As kilometraxes aumentan e tamén os metros de desnivel acumulado. É máis esixente".

"A segunda etapa ten final en subida, pero curta, como no Ézaro en 2022", compara Delio, ilusionado porque o pelotónj pasará pola súa vila de Moaña. "Non é difícil pero ten unha kilometraxe considerable, 180", indica sobre a segunda xornada. "No final encadeas dúas subidas curtas. O Santa Treganon vai facer grandes diferencias, pero os favoritos non poden deixar escapar a oportunidade de gañarlle segundos ós seus rivais. Os últimos 500 metros inclúen 200 polo viacrucis, nun tramo empedrado que dificultará máis ós corredores. Cada un irá como poida, de un en un. Lugar magnífico e gran espectáculo", resume.

A terceira etapa será "a raíña. Temos ó redor do Barco tres portos duros, esixentes, con estradas estreitas e rugosas, que dificultan que rode ben a bicicleta. A última subida ten 700 metros terroríficos. Quedará moi despexada á espera da crono", na conclusión en Santiago, con "18 kilómetros que poden marcar diferencias. Esperemos que a xeral non chegue definida e quede interese ata última hora".