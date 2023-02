La árbitra del partido de categoría cadete Montecastelo-Arenas de Alcabre disputado el pasado sábado, que consignó en el acta que el padre de un jugador local había llamado “moro de mierda” a un jugador visitante, ha aclarado en un escrito que ella no escuchó el insulto racista. Fue el entrenador del Arenas quien le indicó que había sucedido al finalizar el partido. El delegado del Montecastelo estuvo de acuerdo en reflejarlo en el acta, según la árbitra.

El Comité de Competición y Disciplina de la Federación no ha admitido este anexo al haberse presentado fuera del plazo estipulado de 24 horas desde la finalización del partido. El comité no entra a juzgar el hecho relatado en el acta, que aclaraba que el padre que supuestamente profirió el insulto no había sido identificado.