Un techo para el atletismo vigués

El módulo cubierto se ha instalado en el pabellón número 5 del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), cuya construcción concluyó en mayo de 2022. Material y colocación han correspondido a la empresa Mondo, con un presupuesto de 400.000 euros. La humedad, que obstáculizo el encolado, había aplazado hasta ayer un estreno previsto para el 1 de diciembre.

La zona atlética ocupa algo más de la mitad de los 5.536 m² del pabellón. Incluye zonas de lanzamiento de peso, salto de pértiga, salto de altura, doble pasillo de salto de longitud y triple salto con el mismo foso y recta de 60 metros lisos con seis calles. Si bien el convenio entre Xunta y patronato del Ifevi se firma de manera anual, el módulo estará en uso de noviembre a abril. En lo inmediato, abrirá el día 1 de marzo para cerrar el 30 de abril.

El Servicio Provincial de Deportes de Pontevedra, dirigido por Daniel Benavides, administrará el módulo. Se designará para su gestión diaria a un miembro de la comunidad atlética. El módulo abrirá de tarde –de 18.00 a 22.00– de lunes a viernes. Su mercado potencial implica a 20 clubes del área metropolitana y más de mil atletas. Tendrán prioridad en su utilización aquellos de modalidades específicas y los alumnos de escuelas deportivas, aunque estas se estrenarán en el Ifevi ya el próximo curso. Para esta primavera sí se programarán visitas.

Son las líneas básicas, pero pendientes de evaluación, corrección y mejora. Benavides lleva días recabando opiniones y solicitudes de clubes y sobre todo de entrenadores. Serán ellos “los que confeccionarán el calendario en función de sus necesidades. Un ciudadano debe venir con su entrenador. El acceso estará controlado en función de la petición de uso”.

Benavides matiza que los atletas posiblemente puedan utilizar el módulo de mañana o en fin de semana en fechas o por necesidades especiales. El reparto de horarios, por otra parte, se afinará según se concrete la demanda real. De igual manera, es posible que se recomponga la distribución de las zonas o que se añada material complementario. Y no solo de atletismo. En la parcela aún vacía de la nave podrían montarse minicanchas de voleibol –el presidente del Club Vigo, Guillermo Touza, estuvo ayer en el Ifevi– o de bádminton. “Vamos a explotar la instalación a todo lo que da. Tiene una polivalencia que vamos a exprimir”, sentencia el jefe provincial de Deportes.

La homologación del módulo, para que pueda registrar marcas oficiales, ya se ha solicitado a la Federación Española. Se confía en la aprobación a comienzos de marzo. El presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Iván Sanmartín, asegura en tal caso: “Asumo el compromiso de celebrar aquí muchas competiciones”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistió ayer a la ceremonia de inauguración. Lo acompañaron el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete; la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias; los miembros del patronato del Ifevi y presidentes de clubes. Atletas de Celta, Gimnástica de Pontevedra, Val Miñor y otros probaron las diferentes zonas en su presencia.

“Como presidente de la Xunta, prefiero discutir menos y hacer más cosas”, declaró Rueda. Lasa indicó: “Esto no ha estado exento de dificultades. La Xunta está comprometida con Vigo”. Lasa recuerda que sigue reservando tres millones para la reforma de las pistas de Balaídos.

El concejal y portavoz municipal socialista, Carlos López Font, calificaría posteriormente el módulo como “un auténtico tapete encima de cemento, una instalación low cost”. Reclama “un gran centro deportivo para la ciudad, el ámbito supramunicipal y gallego”. Y denuncia que el convenio fija una “aportación económica ridícula” de la Xunta, “proporcionalmente 20 veces menor que la que abonan todos los expositores y empresas que realizan eventos en el Ifevi”. El gobierno municipal exige que todos disfruten de la tarifa menor.

Entre la satisfacción y las reclamaciones

Un puñado de dirigentes, entrenadores y atletas del área viguesa pudieron paladear ayer el módulo cubierto. La alegría o el alivio se mezclan con las reclamaciones y consejos. “Estamos pendientes de cómo se va a gestionar. Lo que han informado se contradice un poco con lo que dijeron al principio”, valora Joaquín Pérez, factótum del Comesaña. “Hemos propuesto que sea restringido a quienes lo necesitan”. Advierte: “Está un poco alejado de lo que estamos acostumbrados. No tiene la facilidad de acudir como Balaídos. Pero obviamente es algo muy positivo”.

Jesús Martínez y Eleuterio García han sido delegados federativos. “Es un gran avance. Los atletas y clubes deben aprovecharlo”, recomienda Martínez. García incide en que todas las discrepancias sobre las normas de uso se resolverán: “Esto empieza ahora. Habrá una persona del atletismo que será responsable de la instalación. No es como en las pistas, con unos chicos que solo abren y cierran. Queremos que funcione bien y no habrá ningún problema. Hay que olvidarse de tonterías”. Y lamenta: “Es una pena que no haya llegado un entendimiento (entre Xunta y Concello). Lo normal es que lo hubiésemos tenido en las pistas de atletismo. Pero si Mahoma no va a la montaña, nosotros lo que queremos es tenerlo. Si mañana hay otro allí, pues mejor”. “Son mejorables pero necesarias”, dice de las instalaciones el entrenador céltico Isma Costas, que avanza varias reclamaciones: “Pretendemos que se abra los fines de semana”. Y espera que se concrete la homologación.

David Gómez confiesa: “Está bien. Le veo muchísimas posibilidades”. Él sacaría del tartán la zona de peso para emplazar otra colchoneta, pondría cuerdas, anillas y más colchonetas sobre el hormigón, habilitaría una zona para la jabalina infantil... Su idea es ampliar su utilidad en entrenamientos, abrir más su uso y activar un horario matinal. “Veremos cómo evoluciona y cómo se adapta a las necesidades”. Costas y Gómez señalan lo que el velocista Sergio Rodríguez Teixeira confirma: la zona de frenado de la recta de 60 metros, de apenas 20, se queda corta. Haría falta abrir la puerta de comunicación con el pabellón 3, con superficie para el agarre de los tacos y colchón. También el pasillo de triple resulta escaso para grandes especialistas. En general, “la sensación es buena pero se podían haber hecho más cosas”.