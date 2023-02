El Alavés no desaprovechó el tropiezo del Levante, que no pudo pasar del empate (0-0) en su visita al campo de la Ponferradina, y regresó, once jornadas después, a los puestos de ascenso directo, tras imponerse por 4-2 al Ibiza. Un triunfo que tuvo un nombre propio, el del centrocampista Luis Rioja, autor de tres de los cuatro tantos.