A Sangriña se viste de gala para acoger el partido que puede conducir al Mecalia Guardés a las semifinales de la European Cup. Con la renta de cuatro goles conseguida en el partido de ida jugado en Portugal, las de Ana Seabra reciben al Madeira dispuestas a ponerle la guinda a la eliminatoria y confirmar la mejoría que el equipo ha experimentado en las últimas semanas.

Pero en el Guardés, pese a las buenas perspectivas, escapan de cualquier clase de confianza. El cuadro portugués ya demostró en su casa que tiene poderío, con aquella salida en tromba que puso el marcador en 7-1 con tan solo ocho minutos de juego. Por suerte, el Guardés supo reaccionar y darle la vuelta a la tortilla. Pero el aviso ha quedado marcado a fuego en la piel de las jugadoras de rojo, que tienen muy claro que van a necesitar una actuación muy seria para superar la eliminatoria.

La Copa Europea está sacando la mejor cara del Mecalia, que suma cinco victorias en otros tantos encuentros y espera conseguir la sexta. Una racha que se une a los dos triunfos consecutivos recolectados por Ana Seabra desde que asumió el cargo de entrenadora principal: el ya citado del choque de ida en Funchal y los importantísimos dos puntos conquistados el pasado miércoles en el encuentro liguero ante Gijón.

No podrá contar la técnica lusa con Júlia Nuez ni Ángela Nieto. Tampoco con Pauli Fernández, que sufrió una microrrotura en el gemelo en el encuentro de ida y ya no jugó el miércoles. La dolencia no reviste mayor gravedad, pero la acumulación de partidos no da tiempo material para que la central paraguaya se recupere. Y con el historial de lesiones que está arrastrando el equipo este curso, la prudencia aparece como la mejor consejera.

Enfrente estará un equipo intenso, agresivo y con argumentos para complicarle la vida a cualquiera. Lo demostró en varios tramos del primer envite de la serie. Primero, con esa entrada arrasadora al encuentro. Y después, agarrándose a la eliminatoria para dejar en cuatro tantos una desventaja que llegó a ser de siete.

Pista: A Sangriña. Hora: 17:00 (TVG2).