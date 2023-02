El Celta Zorka Recalvi logró ayer en Zamora una importante victoria. Un triunfo de prestigio que puede valer la segunda plaza y, con ello, el factor cancha en la eliminatoria de play off de ascenso. Además, se puede considerar una victoria con valor doble, ya que las viguesas recuperaron el basketaverage al superar los cinco puntos por los que las zamorana habían ganado en el pabellón de Navia.

El partido no comenzaba bien para el equipo entrenado por Cristina Cantero, pues Anne Senosian no mejoraba de sus molestias y la entrenadora viguesa no arriesgaba. Era una ausencia importante, no ya por lo que la navarra aporta, sino por la imposibilidad de cambiar el ritmo del partido cuando las cosas no marcharan bien.

El partido comenzó tal y como se esperaba, con los dos equipos muy centrados en el trabajo defensivo, con lo que los errores en los lanzamientos fueron constantes. De hecho, tras los cinco primeros minutos de juego, el marcador registraba un parcial de 5-7 que lo decía todo. Las célticas entraban en un bache, y las zamoranas se marchaban con diez puntos de ventaja, lo que obligó a Cristina Cantero a solicitar con urgencia un tiempo muerto.

Fue un minuto de oro, pues el equipo se centró, se sacó la presión, y en los siguientes minutos hicieron un parcial de 0-13 que ponía al equipo vigués por delante en el marcador, aunque al descanso fueran las zamoranas las que se fueran con ventaja, por dos puntos, 26-24.

El tercer cuarto fue muy igualado. Zamora se mantenía por delante en el marcador, aunque con ligeras ventajas, que pocas veces superaban los cuatro puntos de diferencia. De hecho, el tercer cuarto finalizó con un 43-39 para el conjunto local, que dejaba todas las espadas en alto.

En los diez minutos finales del partido, la protagonista fue la céltica Musa. Fue un cuarto en el que la senegalesa anotó doce puntos y atrapó siete rebotes, para redondear, de nuevo, un partido brillante con veinticinco de valoración y dobles figuras.

Y es que en el último cuarto, el Celta Zorka Recalvi consiguió la cuadratura del círculo, con una defensa que desquició por completo al cuadro zamorano, mientras que en ataque los porcentajes de tiro mejoraron de forma considerable, con varias acciones de dos más uno. A dos minutos para la conclusión, el Celta ganaba por diez puntos. No le pudo la presión, y fue capaz de administrar su ventaja.

El martes, las viguesas recuperan el primero de los dos partidos que tienen pendientes. Será en el pabellón de Navia, a partir de las 19 horas, ante el Al-Qázeres.

Ficha técnica

Recoletas Zamora: Santana (9), Hartmann (6), Latorre (10), Ezeigbo (10), Lahuerta (5) -cinco inicial- Vendrell (2), Barneda (3), Sylla (0), Antic (6) y_Castro (2).

Celta Zorka Recalvi: Sila (1), Musa (19), Gea (2), Aguilar (5), Cliney (18) -cinco inicial- Garfella (4), Sánchez (4), Selimovic (0) y Vidal (8).

parciales: 13-7, 13-17, 17-15 y 10-22. Árbitros: Pinela García y Olmos Ochoa. Le señalaron 23 faltas al Recoletas Zamora y 16 al_Celta Zorka Recalvi. Eliminaron por personales a la zamorana Sara Castro. Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón Ángel Nieto de Zamora.