La Liga Femenina Challenge entra en un momento clave para el Celta Zorka Recalvi. Las viguesas se enfrenta esta tarde al segundo clasificado del grupo, el Recoletas Zamora en un partido igualado y con mucho en juego. Las viguesas llegan al pabellón Ángel Nieto con dos partidos menos que las zamoranas, ante el Al-Qázeres, el martes, y frente al ISB, que se jugará el día de la reconquista.

Las viguesas retoman la competición tras el parón de selecciones de la semana pasada, y lo hace con bastantes incógnitas, ya que hay jugadoras con molestias y van a llegar muy justas al partido ante Recoletas. Posiblemente, lo que pueda marcar el partido sea la presencia de Anne Senosiain, que está entre algodones y es seria duda para el choque de esta tarde.

Un partido en donde los dos entrenadores coinciden en que la clave estará en la faceta defensiva. Ahí es en donde se ha trabajado con intensidad durante toda la semana, conscientes las dos plantillas de lo mucho que se juegan en este encuentro.

Las zamoranas contarán con una nueva jugadora, que acaban de fichar por lesión de Victoria Llorente. Se trata de la internacional macedonia Jelena Antic, de 31 años y 1,87 de altura que juega de alero pero que también lo puede hacer dentro de la pintura. Ya conoce el baloncesto español tras haber estado hace ocho años en Zaragoza, y podría debutar esta tarde.

A priori se presenta un partido de pocos puntos, con dos equipos que apostarán por el trabajo defensivo, ya que son dos equipos a los que le suele costar hacer puntos. Así, el partido se lo llevará aquel equipo que menos errores cometa en defensa. Rebotear y no permitirle al rival segundas acciones, se antoja decisivo en este encuentro.

En la primera vuelta, el encuentro entre ambos equipos fue igualado. Se llegó al final del tercer cuarto con seis puntos de ventaja para Recoletas, y en los últimos diez minutos las viguesas no eligieron bien sus opciones, llevándose el cuadro zamorano la victoria por cinco puntos, 59-64. Tras este partido, el equipo vigués no tendrá mucho tiempo para recuperarse, puesto que el martes disputará en el pabellón de Navia, a partir de las 19 horas, el encuentro que tiene atrasado ante un Al-Qázeres que se juega su presencia en el play off.