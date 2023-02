Javier Tebas, el presidente de LaLiga, ha admitido que en el escándalo del ‘caso Negreira’ en el que el Barça pagó 1,4 millones de euros al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) "hay indicios y hechos extraños, no que haya prueba o delito".

En ese sentido, el dirigente ha recordado que "LaLiga no puede estar pasiva ante los hechos que están pasando", a pesar de que el club azulgrana no se expone a una sanción deportiva porque ha prescrito y ha negado que obedezca a una campaña contra el Barça.

"La Fiscalía no investiga por una manzana lanzada, es la Agencia Tributaria la que comunica unos hechos. No es un tema de conspiración. Otra cosa es el ruido mediático y que unos les pongan más énfasis. No hay una conspiración de Madrid, son hechos objetivos que investiga la Fiscalía", ha precisado el presidente de LaLiga.

Tebas, que ha comparecido en la sala de prensa de la ciudad deportiva Dani Jarque del Espanyol, ha revelado su extrañeza por "el importe y los conceptos por los servivios prestados, que no son habituales ni en cuantías ni asesoramientos verbales" de las facturas emitidas por la empresa de Enríquez Negreira. "Esto se tiene que aclarar", ha dicho con contundencia.

"En LaLiga, tras estudiar el tema, hemos considerado que si hay que poner una denuncia penal entorpeceríamos la investigación de la Fiscalía" Javier Tebas - Presidente de LaLiga

"En LaLiga, tras estudiar el tema, hemos considerado que si hay que poner una denuncia penal entorpeceríamos la investigación de la Fiscalía", ha admitido el presidente de la patronal del fútbol español, indicando que exponía esa opinión “también como abogado porque entonces todo se retrasaría mucho”.

Sin contacto directo con Bartomeu o Laporta

Luego, Tebas ha subrayado que si la investigación de la Fiscalía prospera LaLiga se acabaría "personando como acusación particular", aunque también ha precisado que "no se ha puesto ninguna denuncia porque la fiscalía lo está investigando".

No ha hablado Tebas ni con Bartomeu, el presidente que extinguió la relación comercial del Barça con la empresa de Negreria, ni tampoco con Laporta, el actual dirigente azulgrana. "No he hablado con nadie, ellos saben mi teléfono. No tengo que llamar yo. Los hechos son los que son", ha dicho Tebas, tras haber recalcado que “estamos ante un presunto delito de riesgo, que quiere decir que solo el intentarlo ya está penado”.

"El Barça podría ser víctima de un estafador. He visto de todo. He visto amaños, intentos de amaños, gente que cobraba de dos clubs... Todos somos mayorcitos. Tantos años... sería sorprendente" Javier Tebas - Presidente de LaLiga

De ahí, que LaLiga adopte una postura de prudencia aguardando los resultados de la investigación de la Fiscalía de Barcelona. "He escrito libros basados en amaños del mundo del deporte”, ha recordado Tebas. "El Barça podría ser víctima de un estafador. He visto de todo. He visto amaños, intentos de amaños, gente que cobraba de dos clubs... Todos somos mayorcitos. Tantos años... sería sorprendente", ha reconocido.

"En el ámbito penal debe aclararse. Y si llega a la justicia, allí estaremos. Si el Barcelona ha estado implicado, que pague las consecuencias. También las personas jurídicas. Negreira por estafador, o ambos. No me extrañaría tampoco, tal y como lo veo", ha concluido Tebas