Europa exigirá al Barça una prueba de madurez para continuar viajando por el continente y demostrando que está de vuelta, que ha regresado antes que el United y al que también se le espera en la élite. Era de prever que la eliminatoria se decidiría en Old Trafford, un lugar donde las muestras de grandeza inherentes a la victoria adquieren mayor valor.

Será en Old Trafford, el hogar del United, el estadio más grande de Inglaterra –excepto Wembley, sede de finales y de partidos neutrales- y de los más calientes. Un césped que tiembla con la vibración de las gradas y donde la atmósfera parece más densa por el ruido, también por la humedad, será el escenario del segundo episodio, y definitivo, del formidable pulso que libraron sobre el Camp Nou, donde ya mostraron sus fortalezas y sus debilidades que hablan de sendas obras inacabadas.

El Barça, por ejemplo, no ha superado el síndrome europeo. No se explica de otra manera que ese equipo inviolable en el campeonato (7 goles encajados en 21 jornadas), reciba una media de dos tantos en la competición continental. Todavía no ha sumado ninguna portería a cero, cuando en la Liga lo ha hecho 16 veces.

Pero le recordó el United muy pronto que Europa es un tema de mayores. Ningún equipo español le ha jugado al Barça con esa intensidad y ese arrojo, sin especular con el marcador, aunque De Gea y Shaw malgastaron tiempo en los saques de portería.

Minutos de pausa que al final acabaron agradeciendo todos para recuperar el aliento tras un segundo tiempo en el que se zurraron de lo lindo, corriendo de área a área. El gol de Marcos Alonso, con un significativo recuerdo a su padre, fallecido la pasada semana, destapó la botella, ya que inmediatamente el United remontó el marcador en un contraataque y otra acción nacida de un córner.

Raphinha lanzó un centro envenenado que igualó la contienda, en una acción imprevisible, de aquellas que hace trizas los planes de las pizarras. Xavi colocó a Araujo de lateral derecho en la previsión de que Rashford jugara en la banda izquierda, pero se mantuvo en el centro, con Weghorst por detrás, con lo que Bruno fue enviado a la derecha y Sancho a la izquierda. Cuando todos se vieron las caras, nadie rectificó para negar que el contrario hubiera sido más ingenioso. Lo hizo antes Xavi moviendo a Araujo al centro.

El ingenio, en realidad, reside en los futbolistas y las líneas, las posiciones y las instrucciones sirven de poco cuando las cabezas idean. La de Pedri es especialmente inventiva y original y su actividad desarmó al United en los tres cuartos, sin que ello trascendiera en acciones de remates, es verdad. Fueron relámpagos sin truenos. Su marcha por lesión nubló al equipo porque esa labor de pensar y perturbar al rival no la asumió nadie.

Pedri es insustituible –tan insustituible que es el más utilizado después de Ter Stegen- y con esa baja se rebajó el Barça. Lo que temía el entrenador. Sergi Roberto es un futbolista más formal y el beneficio de la estabilidad fue inferior a la pérdida de genialidad. Koundé pasó a la banda en lugar de Araujo para aumentar el caudal de fútbol, pero se metió un autgol. Gavi siguió dominando el otro costado ganando duelos y robando balones para que Alba, una de las novedades de la alineación, percutiera hasta la línea de fondo.

Antes de que se despidiera Pedri, el equipo ya vivió momentos de zozobra, esos pasajes de partido tan conocidos por repetidos en el que el equipo sufre una crisis de inseguridad. Basta un error o dos para que se desencadene una ola de indecisiones que permite al rival dar un pase adelante.

Sucedió de nuevo ante el United, que lo supo aprovechar. Asestó dos golpes inmediatos y con el viento a favor soltó amarras para ir a buscar a Ter Stegen. Demasiado pronto y con demasiada imprudencia. Le sobrevinieron aires de grandeza antes de tiempo, porque tampoco es tan infalible ni es tan superior al Barça. Raphinha se reivindicó ante la audiencia inglesa y Ansu asustó con varios remates y un poste le salvo. Todas las dudas se disiparán el próximo jueves en otro partido de Champions. Perdón, de Europa League.