Judith Rodríguez logró cuatro medallas en la primera prueba nacional del año de esgrima en silla, celebrada en Ciudad Real. La viguesa prolonga así la buena racha que arrastraba desde 2022. Rodríguez consiguió el oro individual en su arma favorita, el florete mixto; la plata en la espada mixta individual y el bronce, en sable mixto. Además, en la última prueba, junto a sus compañeros, se proclamaba campeona de España de espada mixta por equipos.

“En general he tenido muy buenas sensaciones”, comenta la tiradora de El Olivo. “Ha sido una prueba en la que todos hemos demostrado que el nivel de la esgrima en silla en España está siendo cada vez más fuerte. Me he sentido bastante cómoda en la pista, sobre todo en florete. En espada he conseguido un segundo puesto que me gustaría mejorar, pero estoy contenta. Me alegra ver que mi trabajo de estos meses en los entrenamientos está saliendo reflejado y estoy feliz por haber conseguido entrar en los tres podios”. Del futuro indica: “Queda seguir trabajando para mejorar los resultados, pero ha sido una gran prueba que también nos vale como puesta a punto para las próximas Copas del Mundo”.

La próxima cita para Judith será la III Fase del Campeonato de España en las tres armas que se celebrará en el pabellón de Candeán, en Vigo, los días 4 y 5 de marzo. A mediados de dicho mes tendrá lugar la Copa del Mundo de Pisa, en Italia, donde retomará su lucha para clasificarse para los Juegos Paralímpicos de París 2024.