El exatleta de Ponte Caldelas Gustavo Dacal, uno de los lanzadores de jabalina más condecorados en la historia del atletismo español, hizo su regreso ayer a Galicia después de varios meses de calvario vivido en México, donde una picadura de mosquito le hizo desarrollar diversas infecciones que comprometieron severamente la movilidad de sus piernas.

“No sabía muy claro si podría estar aquí o no. No me refiero al tema administrativo, sino porque estuve cerca de no estar. Entonces, ahora estoy con muchas ganas de ver a mi gente aquí y de empezar a trabajar para poder ser más funcional y tener una mejor calidad de vida, para disfrutar de la compañía y de todas las personas que me apoyaron tanto”, afirmaba el caldelense, que llegó al aeropuerto de Alvedro para ser trasladado a la unidad de lesionados medulares del Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac).

Dacal, de 46 años, residía con su pareja en el país norteamericano desde hace una década, preparando a atletas locales para varias competiciones importantes. Lo hacía tras una carrera profesional que le llevó a ser diez veces campeón de España de lanzamiento de jabalina y ostentar el récord nacional y autonómico de la disciplina, con una plusmarca de 78,88 metros que la Federación Española se negó a reconocer hasta que un dictamen del Tribunal Supremo le dio la razón al lanzador 14 años después.

A finales del año pasado, la picadura de un mosquito dio un vuelco a su vida, con un diagnóstico inicial de dengue que derivó en varias operaciones quirúgicas, interviniendo de urgencia de una apendicitis y de problemas en el colon. La infección terminó llegando a su médula espinal, con una espondilodiscitis que ha sido el detonante para que el exatleta de la Gimnástica viese minimizada por completo la movilidad de sus piernas.

Paralelamente a esta odisea médica experimentada por el lanzador, que se debatió entre la vida y la muerte en el Hospital de la Beneficiencia de Veracruz, localidad en la que residía, su círculo más cercano de familiares y amigos emprendió también una carrera contrarreloj para asegurarse de que no le faltase de nada, colaborando económicamente con los altos costes de la sanidad privada mexicana, en la que Dacal estuvo ingresado durante semanas. Una llamada de auxilio que se extendió a la comunidad deportiva de la provincia, con un control de atletismo en el CGTD y la San Silvestre de Pontevedra destinadas a recaudar fondos para su causa, así como de su localidad natal, que puso todas las facilidades para hacerle llegar donaciones ciudadanas lo antes posible.

Finalmente, gracias a las gestiones realizadas por la Xunta de Galicia con la mediación de una figura del deporte autonómico como José Luis “O Bruxo” Torrado, Gustavo Dacal ya se encuentra en Galicia, acompañado por sus seres queridos y preparado para afrontar esta nueva etapa de su vida.