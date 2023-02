Josep Maria Bartomeu acudió el lunes a la llamada de la Fiscalía por los pagos del Fútbol Club Barcelona de 1,4 millones entre los años 2016 y 2018 a la empresa del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, a la que se le ha abierto una investigación a instancias de la Agencia Tributaria. Antes lo hicieron otros ejecutivos del club como Albert Soler y Òscar Grau. Enríquez Negreira es socio junto a su hijo Javier Enríquez Romero de la empresa investigada, Dasnil 95.

Bartomeu, según ha explicado a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, defiende la necesidad de contar con los servicios que prestaba el hijo de Enríquez Negreira y que a instancias de los ejecutivos de la entidad azulgrana como Pep Segura y Òscar Grau dejó de pagar en el 2018 para ahorrar gastos. "Son necesarios y útiles, los utilizan todos los clubes. Son informes sobre arbitraje que llegan a los entrenadores del primer equipo y filial, a los delegados, a los propios jugadores... El hijo de Enríquez Negreira los hacía con absoluta profesionalidad". Estos servicios incluyen vídeos y asesoramiento en si se puede recurrir una tarjeta, en creación de perfiles de los árbitros o análisis de jugadas desde el punto de vista arbitral.

Cuando decidió internalizar este servicio, contratado en el 2001 y que por tanto pagaron varios presidentes barcelonistas, Bartomeu recibió las llamadas del hijo del vicepresidente arbitral y después de este. Ahí es cuando, explica, se enteró de que Enríquez Negreira era socio de la empresa. Entiende el problema estético que genera esta situación, pero subraya que los árbitros "jamás han ayudado al Barça. Más bien lo contrario". Lamenta que toda esta información vaya a ser explotada desde Madrid y sospecha de un desacuerdo interno en Dasnil 95 como origen de su problema fiscal.

Reacción de Gaspart

En el 2004, Enríquez Negreira nombró administrador único de la empresa a su hijo, que estudió Administración y Dirección de empresas tecnológicas, jugó en las categorías inferiores de Barcelona y Espanyol, para luego enrolarse en el Sabadell, Sant Andreu, Hospitalet e incluso Valencia. Allí creó su propia productora audiovisual dedicada exclusivamente a análisis tácticos y arbitrales y llegó a liderar el departamento audiovisual del Valencia, llegando a ser ayudante técnico de Jorge Valdano, Claudio Rainieri y Luis Aragonés, con quien acabó trabajando en la Selección Española durante el Mundial 2006 y la Eurocopa 2008. Con algunos clubes, como en el Barcelona, ayudó a jugadores en 'mental coaching', como el Girona.

Joan Gaspart, por su parte, ha explicado en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio que “en mi época no se hacían informes sobre los árbitros, ni se tenían por qué hacer. Cada semana me sentaba al lado de Sanchez Arminio y nunca en la vida he hablado con un árbitro de lo que podía favorecer o perjudicar al Barça". Respecto a los vídeos "no recuerdo haber pagado a nadie por hacerlo, igual se ha hecho y el presidente no se ha enterado".