Sucede como en esas aventuras en las que el experimentado guía advierte a los demás que los pájaros se han callado de repente. No es el ruido sino el silencio lo que retrata y preocupa. Jankto lo ha quebrado como Cavallo o Daniels antes que él. Cualquier encuesta apunta a que el porcentaje de homosexuales supera el diez por ciento de la población. Hay más de 100.000 futbolistas profesionales en el planeta. 9.997 siguen callados.

Hay silencios que exhiben y silencios que ocultan. Antes de la luz, todo era silencio además de oscuridad. Todo volverá a ser silencio. Cabe cualquier interpretación en su infinito. Algunos futbolistas homosexuales callarán por pudor, intimidad, desinterés... Porque les da la gana e igual callarían en otro mundo más justo. ¿Cuántos callan por miedo? ¿Cuántos, además de callar, ocultan cualquier detalle que pueda delatarlos? No envían besos a su pareja en la grada. No dedican goles ni cuelgan fotos. Eluden conversaciones en el vestuario. Asienten en las elipsis y navegan por los sobreentendidos. Callan a la fuerza, por temor o consejo.

“No preguntes, no digas”, rezaba el lema del ejército estadounidense. A comienzos de los noventa habían abolido la política que prohibía reclutar a gais. Pero aún los querían en la penumbra. Sabían bien que solo existe lo que se puede pronunciar. Aquello que se ahoga en la garganta jamás traspasa la membrana de la realidad. No puede perturbarnos. “No preguntes, no digas” es la ley que aún rige en el fútbol masculino español.

Jankto pertenece al Getafe. Apenas pudo disputar quince encuentros la temporada pasada por culpa de una lesión. Nadie sabía en las gradas de esos campos que era homosexual. Nadie, si lo sabían e incluso si lo cuchichearon, lo voceó en los pasillos. Como lo ha confesado en la República Checa, aplaza nuestro examen a que regrese o alguien siga sus pasos. Hay más de mil futbolistas profesionales en LaLiga. Cien callan. A alguno le gustaría decirlo. A alguno le gustaría no fingir, esconder, retenerse. Es pura estadística.

Jankto ha salido del armario y nos enfrenta al espejo. Vivimos una época contradictoria,de reticencia al progreso. Muchos varones heterosexuales blancos se sienten los perseguidos desde su pedestal en la cadena trófica. Ninguno de ellos se calla. Maricón o mono no hieren con su sonido, sino en el odio que los escupe y en el dolor que prolongan. Cien al menos. Ese silencio no los define. Ese silencio nos acusa. Solo la palabra nos salva.