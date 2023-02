El monte Aloia, por tercer año consecutivo, recibió con sol a los participantes del trail que lo recorre. En cambio, si en 2022 el calor resultó asfixiante, la temperatura resultó en este caso más propia del invierno. Borja Varela y Alicia Borrego fueron los triunfadores absolutos, lo que les permite encabezar la Pontevedra Trail League. Eloy Martínez y María Martínez ganaron el minitrail de 10 kilómetros.

Más de 450 atletas tomaron la salida desde A Macoca. Los primeros protagonistas, con salida a las 10.00 horas, eran los de la distancia de los 20 km, el trail largo, primera prueba de la Pontevedra Trail League. A las 10.30 comenzaba el minitrail, 10 km más suaves y rápidos, aunque había también participantes experimentados.

Serían los participantes de esta distancia los primeros en asomar por la línea de meta. El ponteareano Eloy Martínez, de 16 años, dejaba el crono en 52.24. Alejandro Soliño, del Amigos Deporte Natureza Rías Baixas, segundo firmando 53.01, relataba: “No he podido despegarlo en la subida y sabía que bajando era más fuerte por su juventud”. Eloy festeja su primer triunfo: “Llevo solo un año compitiendo, pero es una modalidad que me gusta y se me da bien “. Completaba el podio Iván Pereira, del Fende-Pernas, con un crono de 54.20.

En categoría femenina, victoria con 1.01.44 de la porriñesa María Martínez, que desde su maternidad ha cambiado el triatlón por los trails. “Me ha sorprendido un poco la dureza para tratarse de la carrera corta”, confiesa. Noemí Álvarez, con 1.03.15, aceptaba: “No he tenido nunca opciones de triunfo”. El bronce fue para la incombustible Aida Valiño.

Mezclados con esos competidores irrumpieron los atletas más destacados de la distancia reina. Borja Varela, del Terras de Burón, inscribía por vez primera su nombre en lo más alto del cajón tudense. Una victoria por 01.47.30 fraguada “en el gran ritmo que he impuesto en la subida, que es mi punto fuerte”, afirmaba. Acostumbrado a carreras de montaña, destacaba el nivel acumulado, “con más de 1.000 metros en duras subidas”. Segunda plaza para Dani Martínez, del Cornelius, que admitía: “Esperaba un posible pinchazo del líder, pero no se produjo”. Un tiempo de 1.48.36 para él y de 1.51.08 para su compañero de equipo, Diego Domínguez.

En féminas, la malacitana afincada en Pontevedra Alicia Borrego, del We Run, no tenía rival. Con 2.27.17, declaraba “estar muy contenta por ganar una carrera en la que ya había participado”. Igual de satisfecha, Trini Prieto, del Corredoiras de Bueu, que no se esperaba ser segunda “tras haber hecho el ultra-trail de Quiroga la pasada semana”. Los 61 kilómetros de las montañas lucenses no le han impedido un registro de 2.30.51. Finalmente Raquel Estévez obtenía el bronce con 2.36.40.

El Trail do Aloia ha sido organizado por la empresa Noko 360, con la colaboración del Club Atletismo Tui y el patrocinio de la Eurocidade Tui-Valença, el programa Interreg España-Portugal y la Diputación de Pontevedra. La segunda prueba de la Pontevedra Trail League se vivirá en O Rosal el 5 de marzo con el Trail Adventure Muiños do Folón.