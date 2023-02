El Coruxo sigue bloqueado en o Vao. Los jugadores entrenados por los hermanos Montes siguen sin ser capaces de sacarse la presión de encima cada vez que juegan ante su afición, y eso le está pasando una cara factura.

Los vigueses contaron ayer con la fortuna de que apareciera Pitu en el último suspiro del partido para igualar el marcador y, al mismo tiempo, que a los pucelanos les faltara el carácter asesino suficiente para matar el partido. Y es que durante muchos minutos, el Coruxo estuvo perdido sobre el terreno de juego. El equipo no conseguía recuperar el balón en el centro del campo, facilitando el juego ofensivo de los pucelanos.

Uno de los jugadores más destacados del equipo vigués fue Alberto, y cuando el guardameta destaca, hay algo que no funciona. El portero vigués salvó un mano a mano con Cedric cuando el marcador estaba empatado, que podría haber puesto las cosas mucho más complicadas.

Pero el partido de ayer del Coruxo también tuvo cosas positivas. Durante la semana, el equipo trabajó en determinado aspectos tácticos para sorprender a los pucelanos, y la verdad fue que le salió bien. Andriu remató de cabeza casi todos los saques de esquina del Coruxo, lo que confirma lo bien que se había preparado el partido, al saber que los pucelanos defienden los saques de esquina en zona, en lugar de individual. De hecho, por ahí llegó el primer gol del Coruxo, con la llegada del central desde atrás para rematar a placer.

Positiva también fue la reacción del equipo al segundo tanto del Valladolid Promesas a seis minutos para la conclusión. Sonaba a drama en O Vao, pero los vigueses fueron capaces de recuperarse y presionar para salvar un punto en el último minuto de juego.

El problema es que en la balanza del partido, todas estas cosas no llegan para hacerse con la victoria, y a estas alturas de la temporada es un problema muy serio.

En la primera parte el partido no fue brillante. El juego se desarrollaba casi todo en el centro del campo, sin que ninguno de los dos porteros tuviera un excesivo trabajo. Hubo que esperar al ecuador del periodo, para que llegara la primera aproximación al área, con un remate de cabeza de Luismi que el cancerbero desvía a córner.

La estrategia le funcionó a los vigueses en el gol de Andriu, que llegó como un obús desde atrás para marcar. Parecía que el partido estaba encarrilado, pero la alegría duró muy poco. Siete minutos más tarde, Pozo empataba el partido en un mano a mano con Alberto tras recibir el balón en una posición extremadamente dudosa.

Tras el paso por el vestuario, el Coruxo le metió una marcha más al partido, pero sin demasiada presencia en el área pucelana. Pero ese buen hacer se apagó demasiado pronto, y el equipo entró en una fase plana en la que falta de ideas le dio alas al cuadro pucelano, que a media hora para el final pudo desequilibrar Cedric, pero se encontró con Alberto.

Los problemas se le acumulaban al Coruxo, que veía como Añón solamente le duraba cinco minutos sobre el campo antes de lesionarse.

Los vigueses se quejan de una falta en el origen del segundo gol del Valladolid, pero no podemos olvidar que esa falta se produce en campo de ataque del Coruxo, permitiendo que el cuadro rival moviera el balón con soltura en ataque, para habilitar a Arroyo que adelantó a su equipo.

Menos mal que el equipo no se vino abajo, y Pitu acertó a marcar a un minuto del final.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Johan, Andriu, Lucas, Aitor Aspas; Gandoy (Bugarín, minuto 85), Antón; Yelco, Pitu, Chiqui (Añón, minuto 63-Focareta, minuto 69) y Luismi (Youssef, minuto 63).

Valladolid Promesas: Yari Meykher; Diego, Gómez, Víctor (Frimpong, minuto 72), Iker Pérez (Koke, minuto 85), Quintana, Maroto (Chuki, minuto 80); Arroyo (Slavy, minuto 85), Fran_Rivera, Pozo y Cedric (Joao Pedro, minuto 85).

Goles: 1-0, minuto 26: Andriu. 1-1, minuto 33: Manu Pozo. 1-2, minuto 84: Arroyo. 2-2, minuto 89: Pitu.

Árbitro: Carbajales Gómez, auxiliado por Suero Rodríguez y Agoultim Boumarter. Amonestó a Johan, Andriu, Lucas y Aitor Aspas por el Coruxo y a Víctor y Frimpong por el Valladolid Promesas.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo de O Vao.

Jacobo: “Por lo visto creo que es un resultado justo”

Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, indicaba tras el encuentro ante el Valladolid Promesas que “es un punto que no le gusta a ninguno de los dos equipos, pero visto lo visto sobre el terreno creo que es lo más justo. Estoy contento con la reacción del equipo, y es un paso para seguir creciendo”. Sobre la situación del equipo, el técnico apuntó que “la presión siempre existe cuando quieres hacer las cosas y no te salen, sobre todo cuando el año pasado éramos un equipo infalible en casa”. Jacobo no se ocultó al indicar que “si hay que cambiar el objetivo de la temporada se cambia. A día de hoy no nos da para ganarle a los de arriba y ahí que seguir mejorando”. Sobre los goles encajados ayer, dijo que “hay que mejorar, ya que el primero es un cambio de orientación, en principio fácil de defender. No se si el rival está en fuera de juego, pero son cosas que podemos controlar. El segundo viene de una falta clara a Yelco que no fue señalada”.