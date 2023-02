El georgiano Khvicha Kvartaskhelia y el nigeriano Victor Osimhen no fallaron en su cita con el gol y aplastaron sin miramientos a un Cremonese (3-0) que les eliminó de Copa Italia El triunfo aleja al todopoderoso Nápoles a dieciséis puntos del Inter aunque con un partido más.

No necesitó el conjunto ‘azzurro’ desplegar su mejor versión para llevarse los tres puntos en casa ante uno de los peores equipos de las cinco grandes ligas. Bastaron dos zarpazos de los de siempre para decantar una balanza que ya llegó inclinada al Diego Armando Maradona.

Y es que el Nápoles saltó al campo con el cuchillo entre los dientes, ya avisado del peligro de uno de los pocos equipos que, irónicamente, le ha hecho daño en lo que va de curso.

Pero es que, pese a todo, el Nápoles es mucho Nápoles. Es muy complicado hacerle daño y se aprovecha de cualquier resquicio, de cualquier grieta, de cualquier duda, para hacer daño. Como las que aprovechó ‘Kvara’ para abrir el marcador pasados los veinte minutos, en una jugada que volvió a hacer que parezca fácil.

Esta temporada en Nápoles siempre hay fiesta. Cuando no es uno es el otro. Si no los dos, claro. Un pique más que sano entre las dos estrellas. Este domingo, Osimhen no quiso quedarse sin su recompensa y aumentó su ventaja como máximo goleador del campeonato con 17 goles, con una diana de nueve puro.