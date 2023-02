Se acabó la pesadilla del PBB Godoy Maceira, que ayer acabó con un mes y medio sin conocer la derrota sumando un triunfo que le permite alejarse un poco más de la zona peligrosa de la clasificación.

Equipo y afición sabían que la victoria era necesaria para no caer en el abismo. La comunión fue perfecta, y por ahí empezó el Godoy Maceira a ganar el partido.

Los porriñeses salieron muy fuertes. El equipo se mostraba fuerte bajo los aros, y las diferencias en el marcador no tardaron demasiado en abrirse, 13-5 a los cinco minutos de juego. El problema de ayer del PBB estuvo en el mismo. Era evidente que la tensión de la situación podría pasar factura en cualquier momento, por lo que el partido fue un tiovivo de sensaciones.

La situación no varió demasiado en el segundo cuarto. El Godoy Maceira se mantenía fuerte bajo los aros, no permitendole a los asturianos las segundas opciones de tiro. A pesar de ello las diferencias en el marcador se mantenían, aunque no eran lo suficientemente amplias como para que el partido quedara visto para sentencia.

Tras el paso por el vestuario llegó el bajón de los porriñeses. Los asturianos se crecieron y llegaron a ponerse por delante en el marcador con cinco puntos de ventaja. Era un momento delicado, sobre todo por la moral de los porriñeses, que apoyados desde la grada, fueron capaces de darle la vuelta al marcador poniéndose de nuevo por delante en el marcador.

En los últimos diez minutos de juego, Jenaro Alonso consiguió centrar al equipo, con lo que el Godoy Maceira consiguió darle la vuelta al partido. No era una ventaja demasiado amplia, pero consiguieron templar los nervios manteniendo su ventaja hasta el final en el marcador. La próxima semana, toca medirse de nuevo a un equipo de la zona baja de la clasificación, en donde ganar será clave.

Ficha técnica

PBB Godoy Maceira: Bardasz (5), Vaquero (9), González (8), Román (3), Martínez (14) -cinco inicial- Pérez (0), Besada (22), Cardito (15), Ka (0) y Vicente (0).

Cultural Covadonga: Cuetos (14), García (4), Gómez (18), Adeba (18), García (5) -cinco inicial- Villar (3), Noguero (0), Juan (5), Pedrosa (4), Fernández (0) e Iglesias (2).

Parciales: 23-18, 20-18, 14-23 y 19-14.

Árbitros: López Illán y Rico Prieto. Le señalaron 20 faltas al Godoy_Maceira y 22 al Cultural Covadonga. Eliminaron por personales a Íñigo González por el Godoy_Maceira y a Pelayo García y Juan Noguero por el Covadonga.

Incidencias: encuentro disputado en el pabellón de O Porriño, que registró una buena entrada.