“Tengo la ilusión de un niño pequeño”

Julio Bernárdez, si la junta electoral valida los resultados, sucederá a Francisco Martín Micó como presidente de la Federación Gallega el 16 de febrero. Martín se ha despedido tras 16 años al frente de la institución. El camino para su reemplazo ha resultado tortuoso. Las reclamaciones dilataron haste el pasado miércoles un proceso que debía haberse solventado en diciembre. Y Bernárdez no logró la mayoría absoluta que se exigía en la asamblea hasta la tercera votación, por 39 votos, ya retirado Javier Cotelo como candidato y con su otro contrincante, Rafael Silva, sumando 30.

–¿Cómo valora la jornada electoral que se vivió el miércoles?

–La valoración, ya en este momento, es que el proceso ha terminado y felizmente hemos conseguido este objetivo. Se han acabado las candidaturas. Somos una única familia, la del baloncesto gallego, y tenemos que aunarnos para buscar el mayor beneficio para nuestro deporte.

–Ha sido un proceso largo y competido. ¿Ha dejado alguna herida abierta con sus rivales?

–La gente de baloncesto estamos acostumbrados a jugar en parqué, cemento, material plástico, donde nos toque, en distintos campos y con distintas zapatillas, que agradan más o menos… Lo positivo es pensar que esto ya ha acabado. Todos hemos hecho un gran esfuerzo y hemos acabado muy cansados. Tomémonos doce horas para descansar y realicemos los trámites necesarios para asumir el cargo y empezar a trabajar.

–Sucede a Francisco Martín Micó, presidente desde 2006. ¿Cómo valora su herencia?

–Para mí no es complicado hablar de Francisco Martín Micó. Lo conozco desde hace muchos años. Sé la persona que es. Va a ser muy difícil estar a la altura del anterior presidente. Ha obrado un cambio brutal en el baloncesto que yo conocía hace 16 años, cuando él entró. Deja una herencia muy importante. Lo único que me preocupa, igual que al equipo que me acompaña, es estar a su altura. Queremos afianzar las cosas que se han hecho bien durante su mandato, que han sido muchas. Trataremos de imponer nuestra impronta y mejorar en las cosas que se pueda mejorar. Obviamente los tiempos cambian, los medios cambian. Tenemos la suficiente solvencia tanto profesional como académica para afrontar todos los retos y ejecutar los proyectos que hemos presentado.

–Ahora ya como presidente, ¿cuál es su diagnóstico del baloncesto gallego?

–Excelente. La federación es una entidad perfectamente asentada, con un personal muy solvente y profesional, que conoce su oficio. Los trabajadores de la federación constituyen un gran capital humano, muy aprovechable. En nuestra cabeza está realizar cambios estructurales, sobre todo en la asignación de funciones. Queremos marcar nuestro estilo. Tenemos experiencia en la actividad privada y en la actividad pública. Son dos visiones muy enriquecedoras a la hora de aplicar sistemas de trabajo.

–¿Qué debe esperar el baloncesto gallego de usted?

–Ayer decía en mi presentación que dentro de mi equipo directivo hay personas que han sido 40 veces internacionales, campeonas de España, campeones de Europa, gente que ha entrenado en la base toda la vida, otros que hemos logrado ascensos… y sufrido descensos, por supuesto. Tenemos un amplio conocimiento del espectro del baloncesto. Pero yo creo que el mayor valor que vamos a aportar es gracias a los profesionales del mundo de la administración. Debido a nuestros cargos, tenemos una experiencia muy amplia en las tramitaciones administrativas, de subvenciones… Será de gran ayuda para los usuarios de la federación y sus auténticos propietarios, que son los clubes. Poseemos un conocimiento profundo en este campo. Podremos ayudar a las entidades a tener una nueva visión de cómo acceder a este tipo de mecanismos de financiación. Tenemos que poner nuestro deporte en valor y empoderarnos. El baloncesto realiza una función social increíble. Y las instituciones deben reconocer nuestra utilidad en conciliación familiar, hábitos de alimentación, forma física, salud mental e infinidad de aspectos. La gente adscrita a las sociedades deportivas lleva a cabo tareas que le costarían mucho a la administración, que delega sus funciones en personas que se mueven por altruismo, por ilusión. Y que merecen que su esfuerzo se compense de forma más justa. Seremos los primeros en reivindicar mayor reconocimiento social y aporte económico para estos clubes, también desde el sector privado.

–Ha sido jugador, entrenador, directivo, organizador de eventos y ahora presidente federativo… Le queda haber ejercido de árbitro.

–Arbitré cinco minutos con Vicente Sanchís. Me atreví a pedirle que me dejara arbitrar con él y acabé pidiéndole por favor que me dejara en paz. Es un mundo tremendamente difícil. Yo era entrenador. A partir de aquel momento, comprendí que lo mejor era callarme y dejar que hiciesen su labor. Tengo una sensibilidad especial hacia el mundo arbitral. Quiero ayudarlos. Son el factor fundamental para que se desarrolle nuestro deporte.

–¿En qué momento vital le llega este cometido?

–Me coge en el mejor momento vital. Atesoro mucha experiencia en el mundo de la administración, de la gestión deportiva, y por otra parte estoy en forma. Tengo la ilusión de un niño pequeño, de cuando empecé a jugar a baloncesto. Estoy deseando empezar a desempeñar mi cargo y que mis compañeros, igual que todo el baloncesto gallego, me ayuden a llevarlo adelante. Espero estar a la altura de los que me han precedido.

–Usted es vigués, ha presidido la Asociación Quino Salvo y en los últimos años, aprovechando el memorial, ha resucitado el debate sobre la necesidad de un proyecto masculino de élite en Vigo. ¿Eso tiene solución?

–Esta mañana he recibido una llamada que me ha alegrado muchísimo y es la de nuestro alcalde, Abel Caballero. Se ha implicado mucho en este proceso. Gran parte de que vaya a ser el próximo día 16 presidente de la Federación Gallega se lo debo a él fundamentalmente. Me ha dado una visión sobre lo que era en cierto modo una lucha política, sobre cómo conseguir el éxito. Tengo que reconocer públicamente que parte del éxito se lo debo a él y otra parte a mi alcalde en Porriño (Bernárdez es técnico municipal de Deportes), Alejandro Lorenzo, que me animó de manera permanente a presentarme a este reto. Abel Caballero está muy interesado en que Vigo tenga una participación más activa dentro del baloncesto masculino; no solo con la formación de un equipo que en el futuro pueda militar en una categoría de élite, sino en la organización de grandes eventos. Tiene una gran ilusión. Y yo no puedo olvidar que soy vigués. Noto con fuerza ese sentimiento de pertenencia a la ciudad. He intentando en varias ocasiones proyectos para ensalzarlo. Creo que llegará el momento. Hay personas jóvenes, dirigentes que empujan mucho, con ideas y capacidad. Algún día Vigo tendrá un equipo masculino importante. Como presidente, me debo a toda Galicia y con mucho orgullo. Pero me siento muy vigués.

–¿Qué le diría Quino Salvo viéndolo elegido presidente?

–En vaya movidita te metiste.