Cuanto más cerca, más lejos

El Valinox Novás lidera el grupo A en División de Honor Plata Masculina. A falta de tres partidos suyos, y cuatro jornadas en general, ya ha certificado su clasificación para la liguilla de ascenso. Aunque quedan por concretarse los puntos que arrastrará, que serán los obtenidos contra quienes lo acompañen, ha asegurado los suficientes para postularse como candidado a Liga Asobal. Andrés Sánchez, fichado el pasado verano, achaca tal gesta a “un grupo de jugadores que ha dado un rendimiento brutal”, restándose importancia: “Yo soy una pieza más, que ayuda en una pequeña parte”. Una luz lo distingue, sin embargo, como causa o providencia. Sánchez pelea por su tercer ascenso. Participó en los dos del Cisne. De hecho, renunció por cuestiones laborales a disfrutar del último. Andrés rechazó a la Asobal y la Asobal amenaza con perseguirlo.

El lateral pontevedrés, que pronto cumplirá los 30 años, ha desarrollado casi toda su carrera en su ciudad natal, como jugador de Teucro y Cisne –probó la aventura foránea durante una temporada en el Alarcos de Ciudad Real–. En el panteón cisneísta se ha asegurado el pedestal. Forma parte del grupo que a las órdenes de Jabato rompió en 2020 el techo de cristal de la entidad. En ese momento ya había concluido sus estudios de Ingeniería Química y desempeñaba tal oficio en una compañía del sector. “Cuando ascendimos hace tres temporadas a Asobal, decidí jugar. Podía ser una experiencia muy bonita e inigualable a pesar de ser duro por el trabajo. Y fue un año bonito, pero lo pasamos mal, en general, por la temporada. Al final descendimos. En mi caso, además, por las exigencias que tenía la categoría, no me sentí bien conmigo mismo. No era capaz de dar lo que el club necesitaba”.

La directiva proporcionó continuidad al proyecto de Jabato. Sánchez se quedó: “Honor Plata es una categoría en la que creo que puedo dar el nivel y ayudar al equipo por compatibilidad con el trabajo”. Lo cierto es que el Cisne se recompuso y ascendió nuevamente en 2022 con gran solvencia, abocando a Andrés a un dilema doloroso en lo sentimental, pero ineludible en lo ético. “En el momento que volvimos a subir, yo no me podía comprometer a estar de forma profesional en Asobal. No hubiera sido justo para las necesidades del equipo. Tuve que renunciar a jugar”.

Honestidad personal

La directiva del Cisne se resistió. Andrés pesaba en la cancha y en el vestuario. “Me ofrecieron la renovación. Querían que siguiese. Era importante para ellos, sobre todo por ser una persona de la casa y llevar tanto tiempo”, agradece. Decidió, sin embargo, ser honesto con el club igual que consigo mismo. “Yo no me encontraba cómodo con la situación e intenté encontrar una salida”.

Otro Andrés irrumpió en escena; Senra, el presidente del Valinox Novás. No sucedió por casualidad. El mandatario rosaleiro había tentado al primera línea en anteriores veranos. “Tengo una relación muy cordial con él. Hablábamos cada año de los planes de futuro”, revela el jugador. “Me dijo que este año podía intentar ayudarles. Lo vi de esa manera, para intentar ayudar a un club en crecimiento”.

Andrés Sánchez conocía O Calvario de sus visitas como rival. Había disfrutado de su ambiente balonmanístico, a la vez que lo sufría. Paladearlo como propio ha sido en estos meses “una experiencia muy buena. Yo solo conocía lo que veía de fuera. Me recordaba un poco al Cisne en sus inicios. Nos pasó lo mismo. El Novás había sido siempre un equipo de referencia en Primera Nacional. Les tocó una muy buena generación de jugadores, de canteranos sobre todo, que posibilitaron dar el salto competitivo. Se plantaron en Plata e han hecho las cosas bien”.

La ambición, sujeta al crecimiento financiero, no ha deteriorado el encanto familiar del Novás. “Sigue siendo un club pequeño, muy modesto, igual no tanto a nivel de presupuesto pero sí de estructura. Es lo que me llama la atención. Son las similitudes con el Cisne. Todo lo que me he encontrado ha sido positivo. La afición se vuelca muchísimo. Viaja con nosotros. Me recuerda mucho también al año que pasé en Ciudad Real. Estoy muy contento”.

El Novás competía por el play off de ascenso en 2020, con Quique Domínguez al mando, cuando la pandemia interrumpió la liga. En 2021, en la primera campaña de Álvaro Senovilla, solo una derrota en casa ante el Antequera frustró el sueño de la Asobal. Con todo, con cambio en el banquillo, con la llegada de Samuel Trives, y retoques en la plantilla, Senra y su directiva no habían fijado más objetivo prioritario que la permanencia. Un horizonte que pronto se les ha quedado corto. “No esperaba que nos fuese tan bien. Ha sido una sorpresa total”, confiesa Andrés Sánchez. “Te sorprendes por las expectativas. Pero si ves al equipo jugar y a los jugadores competir, muchos están a un nivel bárbaro. También el entrenador. No es por casualidad. Están llegando resultados y actuaciones superlativas porque el equipo está funcionando”.

La palabra Asobal, tanto tiempo contenida en el pensamiento, debe pronunciarse. Solo Nava podría arrastrar tantos puntos a la segunda fase desde el grupo A. Solo el Sagunto ha protagonizado una trayectoria tan solvente en el grupo B. “Creo que una liga regular, con esta racha, nos hubiera permitido estar incluso más arriba. El sistema es un poco injusto con nosotros. Pero si echas cuentas, parece que llevaremos bastantes puntos a la siguiente fase”, estima Andrés. El grupo de ascenso repartirá dos puestos de ascenso directo y otro de promoción a doble partido contra el antepenúltimo de Asobal. Advierte el lateral que este último premio tiene un valor relativo. “Tal como lo veo, los dos puestos de ascenso directo son los únicos que garantizan estar en Asobal. Nava tiene los mismos puntos que nosotros y Sagunto, en el otro grupo, está intratable. Nadie te asegura que puedas meterte con cierta seguridad en los dos primeros puestos. Será muy complicado estar ahí. El tercero es una incógnita. Es enfrentarte a un rival de Asobal. Por muy buena dinámica que lleves, la diferencia entre las dos ligas es bastante grande, Lo sé de buena mano”.

Mal precedente

Menciona, como soporte argumental, el resultado del play out 2021-2022. El Santander, aunque perdió en la vuelta por 31-32, había obtenido una renta suculenta en la ida (29-36). “El rival de Asobal se impuso con mucha superioridad y eso que el Alicante tenía una calidad de plantilla muy grande”, analiza Andrés. “Ese tercer puesto lo veo muy en el aire, aunque siempre será bonito jugar esa eliminatoria a doble partido. Ilusiona. Todo está todavía muy lejos. Hay que medirse a los equipos del otro grupo. Como pierdas dos partidos, se te acaba la ventaja y pierdes todo lo que has ganado en los seis meses anteriores”.

Aunque en Andrés prime la humildad, el destino lo ha convertido en actor de historias centrales del balonmano gallego; ya caducas las de Teucro, Octavio y Chapela, suyas son las de Cisne y Novás, solo con Frigoríficos encima. “Son anécdotas que te quedan en la retina. Yo he tenido la suerte de vivir muchas temporadas muy bonitas, compitiendo por algo. Tuve la suerte de coincidir con plantillas muy bien confeccionadas y entrenadores que nos han permitido lograr grandes resultados. Las experiencias vividas este año a nivel de dinámica de grupo son cosas que recordaré para siempre”.

La paradoja es que pelee por algo que seguramente no podría disfrutar. Si el Valinox ascendiese a Asobal, se repetiría el trance que vivió con el Cisne. El bien colectivo manda. “Como le prometí a Andrés cuando firmé, intentaré ayudar al equipo de una forma o de otra. Ninguno de los dos esperábamos que los resultados fuesen tan buenos. El objetivo es dejar al club lo más alto posible, independientemente de mis intereses futuros. Si el club quiere ascender y podemos luchar por ello, como parece que tendremos la oportunidad, estaré encantado de la vida. Si sale en Asobal, me iré con la cabeza bien alta. Ya veremos qué decidiría el año que viene, pero me quedaría muy contento”.