“Me siento orgullosa, satisfecha con mi carrera y muy afortunada”

Tamara Abalde anunció el pasado viernes su retirada de las canchas. Fichada en 2021 por Ensino, el decimotercer equipo de su carrera, la tortura del hombro derecho apenas le permitió disputar cuatro partidos la pasada temporada. La viguesa se operó en verano. “Hace seis meses de la cirugía y es cuando empiezo a ver los resultados reales. Todavía necesito recuperar rango, pero por fin estoy logrando librarme del dolor”, explica. “Estoy muy contenta. Me preocupaba mucho. Llevaba lidiando con esto bastantes años. Se había convertido en un problema, no solo a nivel deportivo, sino cotidiano. Tenía miedo a convivir con este dolor el resto de mi vida, lo que es tan limitante. No tuve un diagnóstico claro hasta que me operé. Por el sitio en el que estaban las roturas, no se veía claramente en las resonancias. Encontramos la raíz del problema y le hemos puesto solución”.

–Imagino que la retirada es el producto de estos meses de convalecencia.

–Ha sido una reflexión larga y muy madurada. De hecho, hace ya varios años, dos o tres temporadas, que la idea de retirarme empezó a rondar mi cabeza; no de forma inmediata pero sí por mi edad y circunstancias personales. Me empezaba a encontrar muy preparada para empezar una nueva etapa. También empecé a preocuparme de establecer el camino, los proyectos de futuro, para cuando fuese el momento. Al mismo tiempo, estaba en un momento bueno de mi carrera antes de la lesión, tanto físicamente como de madurez personal. En los últimos años había disfrutado mucho en la pista, tanto con los equipos como en la vuelta a la selección. Esa madurez y esa perspectiva de saber que la retirada estaba cerca me hizo apreciar esos momentos de una forma diferente. Con eso estoy muy contenta.

–¿Le entristece retirarse desde fuera de la cancha?

–Obviamente la decisión definitiva ha estado muy condicionada por esta lesión. Mi idea era retirarme jugando y disfrutando en la pista. Desgraciadamente el hombro provocó que la última temporada en el Ensino fuese prácticamente en blanco, con horas de rehabilitación con los fisios y de soledad en el gimnasio. Cuando por fin tuvimos el diagnóstico claro, con la operación, se alargó la rehabilitación. El tiempo sigue pasando. Acabo de cumplir 34 años. Tienes mucho tiempo para reflexionar. Cada vez iba teniendo más sentido que no era muy inteligente forzar y pasar un año recuperándome para volver… ¿De qué manera tras dos años en blanco? ¿A qué nivel? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta qué punto lo iba a disfrutar? En este tiempo han surgido oportunidades a nivel personal y profesional, proyectos . Yo ya me sentía preparada para afrontar este momento. Cuando he tenido el alta para la vida diaria, la decisión estaba bastante madurada y clara en mi cabeza.

–¿Ha sentido más alivio o más pesar?

–Con todo este tiempo para pensarlo con distancia, sin la carga emocional de querer retirarme jugando, ha sido la decisión correcta. Estoy tranquila con ella, contenta. Me siento preparada para dar este paso. Siempre es lo que he querido. Quería retirarme cuando yo quisiese. Quizá no ha sido de la manera en que me hubiese imaginado, en la pista, pero hay cosas que no podemos controlar. Al final, simplemente el hecho de poder tomar la decisión ya es importante para mí.

–Ha coleccionado reacciones muy cálidas en estas horas.

–Me he sentido superquerida tras el anuncio pero también muy afortunada. Echo la vista atrás y cuanto más tiempo pasa, con más perspectiva, me siento orgullosa, satisfecha con mi carrera y muy afortunada. Siento que he tenido muchísima suerte por todas las experiencias que he podido vivir, por todo lo que me ha dado el baloncesto, por toda la gente que me he encontrado en el camino… Me siento muy llena, muy contenta y muy serena para cerrar esta etapa.

–¿Le queda algún reproche, algún deseo incumplido?

–No diría que me queda ningún reproche ni pienso en que me haya quedado algo por cumplir. Seguro que podría haber conseguido más cosas durante mi carrera; quizá es la perspectiva, la madurez, pero he recorrido el camino que he querido. He tenido la suerte de elegir y disfrutar, tanto a nivel personal como profesional. Eso me llena de orgullo y me hace sentir muy satisfecha.

–La condición de trotamundos caracteriza su trayectoria

–Sí que he pasado por muchos equipos. Haber vivido en diferentes países y en muchas ciudades diferentes es una de las cosas más bonitas que me llevo del baloncesto. Me llevo muchísimos recuerdos buenos de todos los equipos. Ahora, echando un poco la vista atrás, ha habido de todo: años muy buenos a nivel profesional, otros muy buenos a nivel personal y no tanto a nivel profesional… De todos ellos y de todos los equipos solo me acuerdo de lo bueno. Eso quiere decir que hubo mucho bueno. Soy muy viajera. Para mí, haber podido vivir tantas experiencias y en tantos sitios ha sido fantástico. Es de las cosas más enriquecedoras que me ha dado el baloncesto.

–¿Destaca algún momento especial?

–Es difícil quedarse con momentos, con unos pocos. Si tuviera que elegir, diría sin duda que los dos Juegos Olímpicos a los que fui, a Pekín y a Tokio; para mí, experiencias inigualables en mi carrera y en mi vida. Y especialmente estos últimos de Tokio. Poder compartirlos con mi hermano ha sido un sueño. Es algo muy complicado y me siento muy afortunada de haber vivido esa experiencia. Jugar con la selección española ha supuesto para mí un grandísimo orgullo. Siento que ha sido un gran honor. Empecé desde muy pequeñita, en categorías inferiores. Ahí he hecho algunas de mis amistades para toda la vida. Me ha llevado a vivir momentos increíbles como el Europeo Sub 18 de Tenerife, ganándolo delante de nuestra afición. Y el Europeo sénior de Belgrado en 2019 fue para mí superespecial. Es también un recuerdo precioso que me llevo conmigo. Podría decir cien mil más. He tenido mucha suerte. He podido vivir momentos increíbles prácticamente en cada temporada.

–¿Le hubiera gustado volver a vestir la camiseta del Celta?

–Claro, me hubiera encantado poder volver a jugar en el Celta, donde empecé, de niña. Después de anunciar mi retirada, he hablado con algunas de las compañeras con las que compartí vestuario en Vigo. Tuve mucha suerte de poder aprender de ellas como jugadoras y sobre todo como personas. Hubiera sido muy especial. Pero como decía, no todo se puede controlar y no siempre tenemos la llave de cada decisión. Viene lesiones, cosas… No he llegado al Celta, pero al menos me acerqué, volví a Galicia.

–¿Qué le hubiera dicho a aquella adolescente que debutó en profesionales con 15 años?

–Que aproveche mucho cada momento, que se centre en disfrutar. Es algo que yo conseguí en los últimos años, quizá ya por tener esa experiencia y esa perspectiva. Mi carrera deportiva ha sido un regalo. En los últimos años he sabido exprimir y apreciar más cada momento.

–Su padre, Alberto, ya experimentó esa necesidad del jugador profesional de reinventarse. ¿Le ha aconsejado algo? ¿Cómo ha reaccionado su familia?

–En mi familia estamos muy unidos. Compartimos todo. Estaban muy al día de todos mis pensamientos, de todo lo que se me pasaba por la cabeza ya desde hace años. Ellos ya sabían que estaba madurando la idea de retirarme; que seguiría jugando mientras me sintiese bien y estuviese a gusto, pero que en cualquier momento podía decidir que me sentía preparada para empezar una nueva etapa. Obviamente sufrieron conmigo y por mí durante la lesión, que fue un momento complicado, pero no les ha sorprendido en ningún momento. Es algo que había hablado muchísimo con mis padres, con mis hermanos. Ellos apoyan mis decisiones y me han acompañado siempre en el camino, en los momentos buenos y en los momentos malos.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa vital?

–Con muchas ganas y muy contenta. He tomado esta decisión con mucha tranquilidad y mucha serenidad. Estoy satisfecha, orgullosa, afortunada de cerrar esta etapa maravillosa. Tengo proyectos por delante que me ilusionan mucho. El más importante y bonito es formar una familia pronto. Así que estoy feliz, disfrutando también de este momento, recibiendo mensajes y echando la vista atrás. Estoy en un gran momento personal en mi vida.