El Rápido de Bouzas atraviesa un exigente tramo del calendario en su mejor momento. Otra victorisa que les asienta en la zona del play off y que dispara la ilusión del equipo vigués. Ayer fueron superiores en un gran segundo tiempo al Barco.

Los ourensanos esperabancon más confianza que en pasadas jornadas. Tras cambios de entrenador, bajas de última hora y nuevas llegadas, el equipo valdeorrés parecía haber encontrado la senda de la victoria. Esa que esperaban desde la primera vuelta, cuando aún aspiraban a un puesto de pelea por el ascenso, en el que ya reconocen que dejaron de pensar, para centrarse en la permanencia. Con ese objetivo, ayer peleaban por tres puntos que cosecharon con facilidad en la ida, en el Baltasar Pujales, pero que en Calabagueiros se escaparon.

Pudo afectar el inicio. El partido comenzó con una hora de retraso después de que una emergencia, ajena al partido, obligase a tener despejado el tapete para facilitar el aterrizaje del helicópetero del 061.

Con esos tintes empezó un partido con una primera parte muy intensa por parte del conjunto local, logrando dominar el encuentro, aunque sin ocasiones claras. La más peligrosa fue un disparo de Junior que libraron los de la ciudad olívica, quienes tampoco pusieron en aprietos a Hormiga.

Pero en la segunda parte, el guión cambió por completo. Del Barco de la primera mitad no quedó nada después de encajar dos goles en menos de tres minutos. El primero de Álex Rey, a los cinco minutos de pisar el césped. Recortó un pase de balón entre meta y el lateral, para enviarlo directo a las mallas. El segundo, aún con la sorpresa del primero, los barquenses cometieron un error defensivo y Cellerino no desaprovechó la oportunidad.

Desde ese instante, los de Valdeorras se desenchufaron del partido. El colegiado expulsó con roja directa a Carlos Alonso, y la tarjeta se convirtió en la opción local con una pena máxima, pero la cabeza ya no mandaba. Paraba Brais y los ánimos no ayudaron a los de Edu Rodríguez, que poco más intentaron. El Rápido tuvo una más. La sentencia de las botas de Pardavila, para devolver el 0-3 recibido en el Baltasar Pujales.

Ficha técnica

Barco: Hormiga, Josué Castro, Óscar Martín, Jesús (Rubén García, minuto 51), Juan, Junior (Manu Rodríguez, minuto 34), Cortés (Carlos Cruz, minuto 72), Pablo Rubio, Álex Rey, Iago López y Concheiro.

Rápido: Brais, Iago Martínez, Yago Pérez, Álex Rey (Jorge Maceira, minuto 87), Álvaro Torralbo (Álex Millán, minuto 83), Diego Diz, Gastón (Óscar Pardavila, minuto 63), Joel Armengol, Álvaro Naveira, Carlos Alonso y Noel Álvarez.

Goles: 0-1, minuto 49: Álex Rey. 0-2, minuto 52: Gastón. 0-3, minuto 66: Óscar Pardavila.

Árbitro: Oliveira Dios. Mostró tarjeta amarilla al local Rubén García; y a los visitantes Álvaro Naveira y Yago Pérez. Expulsó con roja directa al visitante Carlos Alonso en el minuto 59. Incidencias: Encuentro disputado en el campo de Calabagueiros ante 200 aficionados. El encuentro comenzó con hora y media de retraso, ya que debido a una urgencia médica, el helicóptero del 061 tuvo que aterrizar en el terreno de juego para trasladar a un enfermo.