Ganar. Esa es la palabra que más se ha repetido durante toda la semana en el vestuario del Coruxo. Cuerpo técnico y jugadores se han conjurado para dar un paso al frene y revertir la situación por la que atraviesa el equipo en estos momentos en la clasificación. Y es que la línea entre el cielo y el infierno es muy delgada, y buena parte del futuro pasa por lo que el equipo de O Vao haga esta tarde en La Balastera.

La semana de trabajo del equipo fue complicada. La derrota del pasado fin de semana pasó una amarga factura, al haberse hecho más grande el agujero del equipo en el campo de O Vao. No cabe duda que es un serio problema, el de no ganar en caso, pero eso tocará la próxima semana. Lo inmediato es el partido de esta tarde en el campo de La Balastera de Palencia. Si el Coruxo no ha estado fino en su campo, lejos de O Vao es otra historia complemente diferente.

Los vigueses son el segundo mejor equipo del grupo fuera de casa, y esta tarde toca volver a demostrarlo. Pero no cabe duda que no será una cosa fácil. El Palencia Cristo Atlético aventaja a los vigueses en dos puntos en la clasificación, por lo que para ellos también es un partido muy importante. En la ida se llevaron un punto del campo de O Vao, por lo que todo lo que no sea perder se perfila como un buen resultado. Los palentinos han perdido en La Balastera tres partidos, Compostela, Rayo Cantabria y Arenteiro, con dos empates.

Es evidente que puntuar esta tarde tendría una doble recompensa para el Coruxo. Por un lado alejarse un poco más de los puestos de promoción, que ahora tiene a dos puntos; y por otro poder curar las heridas que dejó el partido del pasado fin de semana.

Pero para ello, el equipo deberá corregir un importante error que le está costando esta temporada demasiados puntos, la salida del balón. Esas pérdidas provocan recuperaciones de los rivales, que les permiten salir con velocidad y disponer de claras situaciones que transforma en gol. Si a ello le unimos que, una temporada más, al equipo le cuesta hacer gol, es un coctel demasiado cargado.

Jacobo Montes no podrá contar con su delantero de referencia, Youssef, que cumplirá su tercer y último partido de sanción. La buena noticia, que también las hay, es que Mateo Míguez podría reaparecer en breve. El centrocampista ya entrena con sus compañeros que, por lo que se ve sobre el terreno de juego, lo echan mucho en falta.

Sobre el rival de esta tarde, el entrenador del Coruxo apuntó que “nos vamos a encontrar con un equipo con una energía muy buena, que lo hace bien en defensa, alto, con gran intensidad. Tienen una buena transición, con un jugadores de buen pie. Alternan la defensa de tres, la defensa de cuatro. Es un equipo complicado. Estamos en la segunda vuelta, los equipos aprietan y es muy complicado ganar partidos en esta fase del campeonato. Sabemos lo que nos toca por delante, y lo que tenemos que ver es un Coruxo que sepa competir”.

Un equipo que, posiblemente, no presentará demasiados cambios con respecto al de la semana pasada en O Vao.