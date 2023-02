El Celta Zorka Recalvi sigue sin ser capaz de ganarle al Baxi Ferrol, alejándose de las ferrolanas en la clasificación, que se mantienen al frente de la misma.

No fue un buen partido, el del equipo entrenado por Cristina Cantero. Dos datos estadísticos ayudan a explicar, en buena manera, la derrota de las viguesas. El equipo no estuvo fino en defensa, y cuando al descanso encajas treinta y ocho puntos, muy bien lo tienes que hacer en ataque para tener opciones de victoria. Pero esto tampoco pasó. El conjunto vigués estuvo muy fallón, y al descanso solamente había anotado veinticuatro puntos.

Las malas sensaciones comenzaron demasiado pronto. Tras los cuatro primeros minutos de juego, el Celta había encajado siete puntos, sin ser capaz de anotar. Cantero no tardó en solicitar su primer tiempo muerto, y el mismo cumplió su objetivo. El equipo se metió en el partido, y en dos minutos conseguía igualar el encuentro con un parcial de 0-7. Empezaba de nuevo el partido, y solo en los instantes finales, las ferrolanas consiguieron una ventaja de cuatro puntos.

Fue un tramo final de partido que dejó muestras de lo que pasaría en el segundo cuarto, en donde la falta de intensidad defensiva le permitió a las ferrolanas anotar puntos con demasiada facilidad. Una circunstancia que le permitió al cuadro ferrolano comenzar a abrir brecha en el marcador, 27-16 mediado el cuarto, y 38-24 al descanso.

La diferencia en el marcador era importante, sobre todo por el rival que las viguesas tenían por delante en el marcador, y el poco feeling en ataque. La situación no cambió demasiado tras el paso por el vestuario. Las ferrolanas estaban cómodas con el guión del partido, y aunque el cuadro vigués intentaba meterle una marcha más al partido, la realidad es que era complicado que la diferencia en el marcador bajara de los diez puntos.

Los últimos diez minutos de partido no tuvieron demasiada historia. Las célticas no daban el encuentro por perdido, pero la realidad era que las ferrolanas estaban un peldaño por delante y su victoria no corría peligro.

Las viguesas tendrán ahora una semana de descanso, ya que el partido del próximo fin de semana ante el ISB se ha trasladado al veintiocho de marzo, por lo que no habrá jornada para las viguesas.

Ficha técnica

Baxi Ferrol: Soriano (4), Mungo (6), Gómez (2), Kalin (4), Fequiere (11) -cinco inicial- Gari (13), Mataix (5), Boquete (13) y Allen (15).

Celta Zorka Recalvi: Sila (6), Senosiain_(11), Musa (11), Aguilar (6), Cliney (13) -cinco inicial- Gea (6), Garfella (4), Sánchez (0), Selimovic (0) y Vidal (0).

Parciales: 15-11, 23-13, 24-20 y 11-13. Árbitros: Presseguer Bombardo y Fernández García. Le señalaron 16 faltas al Baxi Ferrol y 10 al Celta Zorka Recalvi. Sin eliminadas.

Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón de A Malata, que registró una buena entrada.