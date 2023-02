Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, afirmó este viernes en rueda de prensa que le gustaría que se cuenten las razones por las que ha habido jugadores “que no han podido” y que “no han querido” jugar en una temporada errática en la que su equipo es penúltimo en la tabla.

Pasado el ecuador de LaLiga Santander, el técnico del conjunto azulón está en la cuerda floja y podría jugarse su futuro durante el choque que disputará hoy contra el Atlético de Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano. El técnico del Getafe lamentó algunas de las situaciones que ha vivido su club en un curso complicado desde el principio porque, explicó, no se le dio continuidad a la exitosa temporada pasada.

“El grupo ha estado de pie en los partidos donde nosotros nos sentimos señalados, que es hace mucho, no es ahora. Nos sentimos señalados desde el partido que perdimos en Almería (jornada 14), que son muchos partidos y cuando la situación era todavía de arranque. Entiendo que mi influencia en grupos que no están mentalmente enfocados es más difícil. Hemos tenido muchas situaciones que hemos tenido que lidiar de puertas para adentro. Lo sabemos nosotros y lo sabemos los jugadores. Me gustaría que en algún momento se contaran cómo han sido”, señaló.

“Me gustaría que se contara porque aquí ha habido jugadores que no han podido jugar y ha habido jugadores que no han querido jugar”, añadió el técnico.

“Otros han tenido dificultades importantes para sentirse identificados con el club por lo que fuera. Alguien debería dar explicaciones en su momento al margen de que pase en adelante. Es ahora, que acabaron los mercados, cuando los jugadores están enfocados. Tanto en verano, en un mercado, como ahora, en otro, ha habido una distorsión importante dentro de lo que ha sido el grupo. Enfocar jugadores que están despistados es una tarea enorme y dificilísima. Cuando antes de los partidos se explican cosas, ojalá se explicara esto también”, insistió.