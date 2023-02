El pasado mes de octubre, en medio de una crisis de resultados y solo un punto por encima del descenso, el Stade Reims tomó la decisión de destituir a Oscar García Junyent que había llegado al banquillo del club francés en 2021 después de su paso por el Celta. Los directivos franceses, tras una pequeña reflexión, pusieron al frente de la plantilla al segundo de Oscar en ese momento, William Still. “Es una solución temporal. Faltan cinco jornadas para el parón del Mundial Y así ganamos tiempo para tomar la mejor decisión”. Este inglés, de solo treinta años, se convirtió en ese momento en el entrenador más joven de las cinco grandes ligas europeas. El Stade Reims asumió también el coste económico que tenía la elección porque Still aún no tiene la licencia UEFA Pro necesaria para entrenar en la máxima categoría del fútbol francés, razón por la que la Ligue 1 comenzó a multar al club del noreste francés con 25.000 euros cada día que se sienta en el banquillo. El caso es que en aquellos partidos que faltaban para que arrancase el Mundial de Catar el Stade Reims consiguió dos victorias y tres empates que sirvieron para paliar un tanto la delicada situación clasificatoria por la que pasaban.

Llegó el Mundial, el parón, la reflexión en el club y sus directivos decidieron continuar por el mismo camino y comunicaron a William Still que seguiría siendo el primer entrenador. Desde entonces el conjunto galo ha sumado tres victorias más y otros tantos empates en los seis partidos jugados desde que se reanudó el campeonato. Y por si fuera poco añadió dos triunfos en la Copa de Francia. Trece partidos sentado en el banquillo del Stade Reims sin conocer la derrota. En medio de esta serie y lo que ha hecho que su cara se haya hecho inevitable en cualquier medio de comunicación del país francés fue el celebrado empate en el campo del París Saint Germain el pasado domingo. El club que se tambaleaba en otoño saca ahora mismo once puntos a la zona de descenso y Still se ha transformado en el técnico de moda del fútbol europeo. El Stade Reims, mientra tanto, paga religiosamente cada semana la multa que la Liga le impone por no tener el título pertinente. Van por encima de 300.000 euros de sanción y la cifra seguirá creciendo hasta el mes de mayo de forma inevitable ya que Still no conseguirá la licencia hasta que finalice la presente temporada. Un dinero que el conjunto francés paga con alegría.

El atractivo de este cuento de hadas que se vive en la fría Reims aún es mayor si rebuscamos en la origen de la vocación de Still por convertirse en entrenador. Todo nace gracias a un vídeojuego. El técnico, aunque nacido en Inglaterra, vivió en Bélgica desde muy pequeño. Junto a su hermano desarrollaron una pasión exagerada por el “Football manager”, el vídeojuego dedicado a la gestión futbolística en los que el usuario ejerce de mánager de un equipo, diseña su plantilla, sus entrenamientos, decide las alineaciones y gobierna el día a día del club. Su verdadero deseo era tener una PlayStation para jugar al FIFA, pero la negativa de sus padres les empujó a entretenerse con el ordenador familiar. William Still descubrió entonces una pasión. Aquello dejó de convertirse en un simple entretenimiento para él y se transformó en el motor de su vida hasta el punto de aparcar con diecisiete años la práctica del fútbol para dedicarse en cuerpo y alma a formarse con la idea de ser algún día entrenador. Comenzó a apuntarse a cursos, a dirigir niños en equipos de barrio, a leer y empaparse de todo lo que tuviese que ver con ese oficio. Durante sus años en Londres, donde estudió la carrera, metió la cabeza en la estructura del Preston North End que le ofreció una idea de lo amplio y complejo que es en realidad dirigir un equipo de fútbol. A su vuelta a Bélgica comenzó a llamar a puertas en busca de una oportunidad. Su carta de presentación era una visita personal en la que le decía a sus interlocutores: “No soy nadie, pero creo que puedo servir de ayuda”. Nadie le hizo caso hasta que Yannick Ferrera, un joven entrenador belga que dirigía al Saint-Truiden en Segunda División belga, le hizo un hueco en su equipo.

–¿Sabes grabar y editar vídeo?, le preguntó.

–Sí.

–Este es nuestro rival del domingo. Vete mañana a verlos y me haces un informe de lo que te parece.

Still hizo un estudio algo exagerado del equipo en cuestión, pero dejó abrumado a Carrasco que se quedó con él como ayudante en prácticas sin derecho a remuneración. Fueron pocos días, pero con el paso del tiempo su peso en el equipo fue creciendo. Pasó de hacer vídeos a intervenir en los entrenamientos, a organizar el trabajo y a responsabilizarse del balón parado. Ese fue su comienzo en el fútbol. De allí saltó al Lierse (otro segunda belga) que le contrató como analista de vídeo aunque se repitió la historia de su anterior club. Comenzó a asumir competencias hasta convertirse en el segundo entrenador. Tenía 24 años cuando el técnico titular fue destituido y recibió la llamada del presidente para comunicarle que desde ese momento se convertía en el principal responsable técnico del equipo. Dudó al principio, pero el presidente zanjó la cuestión con rotundidad: “Serás tú y lo harán bien”. Y tanto. Ganó los siete siguientes partidos y salvaron con holgura la categoría. El problema es que sin titulación no podía seguir al frente del equipo y la temporada siguiente (2017-18) volvió a convertirse en entrenador asistente.

Luego pasó por el Beerschot belga, en el que se convirtió en entrenador principal, hasta que un día de verano de 2021 recibió una llamada del Stade Reims. El club francés acababa de contratar a Oscar García Junyent después de su paso por el Celta y habían pensado en él como uno de sus asistentes. “Para mí fue una sorpresa que un equipo como ése supiese simplemente que yo existía…” confesó Still en una entrevista reciente. Resulta que el club francés, que no solo está pendiente de los jóvenes talentos que puede incorporar a su plantilla sino también de lo que se mueve en la parcela técnica, llevaba un tiempo observando y analizando su trabajo. Por lo visto incluso habían mandado a gente a Bélgica a elaborar informes sobre él y le habían seguido en muchos entrenamientos sin que supiese que allí había gente olfateando su rastro. Un trabajo detectivesco que desembocó en su contratación como segundo entrenador del Stade Reims, una etapa dividida en dos tiempos ya que tuvo que desplazarse un tiempo a Bélgica a seguir completando su formación. Pero volvió a tiempo de iniciar la temporada 2022-23. En otoño, con la crisis de resultados, llegó la llamada que no podía imaginar: “Oscar se va. Tú no puedes irte porque queremos que te hagas cargo del equipo”. Una solución temporal que ha dejado de serlo según caían las victorias. Trece partidos ha dirigido desde entonces (once en Liga y dos en Copa) sin conocer la derrota mientra su club paga con una sonrisa la multa de 25.000 euros correspondiente. A sus 30 años, consciente de que en esta profesión “el fracaso siempre acaba llegando”, disfruta de la gloria efímera de sus triunfos aderezados por sus insultantes treinta años. William Still ha aparcado el “Football Manager” de su juventud, pero mantiene vivo el sueño de entonces, el de dirigir al West Ham –el equipo del que era aficionado–. El club que siempre escogía cuando se sentaba con su hermano delante del ordenador.