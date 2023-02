Dos desplazamientos en los que el Bembrive FS tuvo en la mano el triunfo y que acabaron con un solo punto conquistado (2-2 ante Osasuna y 5-2 frente al Cidade de As Burgas) han llevado al equipo que entrena Roberto Carlos García, “Pitu”, a la quinta plaza, su peor puesto este año. Alejado seis puntos del play-off de ascenso, el equipo vigués, que en este ejercicio quería marcarse objetivos más ambiciosos, tiene ahora todo un examen final: el líder llega al Vicente Álvarez este sábado. Será un día después de que en Bembrive se celebre San Blas, patrono de los enfermos de garganta. Aunque los males de la formación viguesa han sido otros.

El problema en sí no han sido solo estos dos partidos, que también, sino la losa arrastrada por las gallegas desde la tercera jornada, cuando la alineación indebida frente al Muslera, al que habían goleado (5-1).

Ahora, el partido frente al primer clasificado se ha convertido en la prueba definitiva. Las verdes no pueden ceder más puntos si quieren alcanzar a Osasuna, segundo. “Fue muy duro encadenar el empate en Pamplona y la derrota en Ourense porque creemos que valemos y trabajamos para más”, ha manifestado Claudia Martínez, “Clau”, la segunda capitana del Bembrive y su máxima goleadora. Pero… “esto es la competición y el deporte no le debe nada a nadie. Estamos preparadas para volver a competir con más ganas, confianza y templanza que nunca”, dice.

Aunque la meta de esta temporada era la segunda plaza, el momento actual ha obligado a redefinir el paso vigués por el grupo 1 de Segunda División de fútbol sala. “Volver a pensar en las plazas de play-off pasa por volver a hacerlo muy bien cada sábado, por lo que solo pensamos en el partido a partido”, asegura la jugadora de Aldán, que se aferra a que “queda toda la segunda vuelta y tenemos confianza ciega en lo que hacemos; a partir de ahí que venga lo que tenga que venir”.

La campaña pasada, el Viaxes Amarelle dominó el campeonato de cabo a rabo. Este año, el favorito es el Bloques Cando lucense, aunque hay una puerta a la esperanza. No es tan imbatible. El análisis de “Clau” así lo advierte. “Por plantilla, cuerpo técnico, estructura y, en definitiva, inversión bien hecha, deberían serlo. Pero los números dicen que no. Lo que hizo el Amarelle el año pasado tiene un mérito tremendo (ganar todos los partidos menos el último) y el Castro ya no puede lograr esos datos. Pero sí que creo que irán creciendo hasta el play-off que es para lo que está construida esa plantilla”.

Los duelos entre viguesas y lucenses aseguran espectáculo. Doble 4-4 en la campaña 20/21, triunfo 4-3 de las verdes en Vigo y derrota por 3-1 en el pabellón de Ribeiras de Lea en la campaña 21/22. Este año, 4-3 para el Castro en la primera vuelta, remontando un 2-3 de forma incomprensible. Así que es seguro un partido emocionante este sábado.