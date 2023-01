Las mujeres tiran del cross gallego

Galicia regresa del País Vasco satisfecha con su papel en el Campeonato de España de cross en el que cobró una especial importancia el papel de las selecciones femeninas que subieron al podio.

El único oro por equipos de Galicia fue a parar al equipo sub23 femenino que se hizo con el triunfo gracias a la actuación de María cedrón (séptima), Antía Castro (décima), Sara López (decimosegunda), Inés Docampo (24ª), Branca Fernández (28) y Lucía Varela (22). Juntas sumaron un valioso título que pone de manifiesto la capacidad de Galicia en el cross nacional.

En la categoría absoluta Galicia sumó una valiosa medalla de plata especialmente gracias a la victoria conseguida por Joselyn Brea que fue segunda en la prueba pero primera ya que Majida Maayouf (la que cruzó la meta en primera posición) no competía por el Campeonato de España. En el equipo gallego Edymar Brea fue novena, Laura Santos finalizó en el puesto trece, Ester Navarreta en el cincuenta y cinco, Begoña Domínguez en el setenta y Sofía Fernández en el setenta y dos.

El gran papel de las selecciones femeninas lo completó el equipo sub20 que acabó en sexta posición gracias a la actuación de Isabel Caeiro (15ª), Ainoa Gontán (17ª), Carla Díaz (39ª) Lia Fernández (48), Carolina Santos (60) y Alejandra Formoso (71). En esta carrera Xela Martínez, que no podía puntuar por no tener la edad necesaria, finalizó en segunda posición demostrando una vez más su impresionante trayectoria pese a su insultante juventud.

Los equipos masculinos no tuvieron una actuación tan destacada aunque también dieron la cara en el circuito de Bilbao, muy embarrado. El conjunto absoluto finalizó en decimo cuarta posición (Esteban García, Xabier García, Manuel Lorenzo, Rubén Diz, Nicolás Arrojo, Daniel Pérez); en la categoría sub23 Galicia (formada por El Medih El Naboaui, Yago I.García, Pedro Liste, Hugo García, Hugo Suárez y Alex Goberna) acabó en el décimo puesto, una meritoria actuación. El Medih El Naboaui ganó la carrera aunque no es campeón de España porque no podía optar al título individual.