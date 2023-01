El Coruxo continúa sin ser fiable en el campo de O Vao. El equipo entrenado por los hermanos Montes tenían ayer ante sí una gran oportunidad para consolidar el camino iniciado hace tres semanas ante el Bergantiños. Sin embargo, la realidad volvió a ser cruel, no por el resultado, sino por el juego desarrollado y las malas sensaciones ofrecidas.

Jacobo Montes dejó a Yago Gandoy en el banquillo para colocar a Pitu como medio centro ofensivo, con Yelco Alfaya por delante y Chiqui y Añón por banda. Colocó al equipo muy adelantado, con la línea defensiva casi en el centro del campo, pero ahí comenzaron los problemas. El equipo estaba muy adelantado, pero no presionaba la salida del balón. Todo lo contrario de los asturianos, que sí le presionaban a los vigueses cuando estos tenían el balón.

Y a los cuatro minutos, Primo recupera el balón en el centro del campo, le mete un balón en largo a Isi Ros, que dentro del área tiene tiempo para bajarse el balón, prepararlo y fusilar a Alberto. Primera bofetada en la cara y, una vez más, a remar contracorriente. Todavía quedaba mucho tiempo por delante, pero el tanto de los avilesinos le pasó una enorme factura a los vigueses.

El juego del equipo era plano, el balón quemaba, y la primera opción de juego ofensivo era colgar balones al área para ver si la defensa cometía algún error y se podía igualar el encuentro. Luismi y Yelco pudieron igualar el encuentro, pero cuando las cosas no carburan los problemas se acumulan. Que el Coruxo tiene un problema con el gol no es algo nuevo. Si para marcar un tanto, necesitan generar media docena de ocasiones, en defensa pasa todo lo contrario. Cada vez que se acercan los rivales, los errores se pagan con goles, y así es complicado sumar puntos.

La historia se repitió pasada la media hora de juego. Este vez fue Isi Ros el que recuperó el balón en la banda izquierda de su ataque, entró solo en el área y le cedió el balón a Jorge, que paró el balón, lo colocó y remató a placer a portería.

La situación se le ponía extremadamente complicada al cuadro vigués, que tendría que mejorar mucho su juego para tener opciones.

Tras el paso por el vestuario, Jacobo Montes no tardó demasiado tiempo en mover ficha. Fue un triple cambio para recomponer la defensa con la entrada de Lucas para el centro y Marcos en el lateral, colocando a Gandoy como mediocentro ofensivo.

El Avilés no quiso arriesgar, retrasó su defensa y tapó huecos, con lo que le hacía mucho más complicado el trabajo a los vigueses, que movían y movían el esférico sin encontrar por donde hacer daño. El poco que llegaba, era más por errores de los avilesinos que por mérito de los vigueses.

La moral del equipo vigués estaba en caída libre. El mal resultado que registraba el marcador, y las pocas opciones, pesaban como una losa, y las esperanzas de meterse en el partido eran cada vez más remotas. Jacobo Montes hizo los dos últimos cambios en la recta final del encuentro, pero tal y como se esperaba de poco valieron. Focareta entró en el medio centro para darle más músculo al centro del campo, y Bugarín como hombre más adelantado.

Lo mejor, que a Mateo Míguez le queda poco para volver, porque ahora es la mejor solución.

“Les hemos regalado el partido”

El entrenador del Coruxo fue claro y rotundo en sala de prensa. “Les hemos regalado el partido”, apuntó el técnico. “El encuentro se acaba en el minuto treinta y cinco. Dos imprudencias en campo propio y después es muy difícil ante un equipo del nivel del Avilés poder revertir la situación. Hemos querido, un poco, en la segunda parte, pero veíamos la montaña demasiado empinada. Es un paso atrás importante, y tiene que hacernos reflexionar de qué estamos haciendo mal, porque el equipo en casa no es capaz. Evidentemente algo de culpa tendremos el cuerpo técnico, pero este partido está condicionado por dos errores que en el fútbol profesional no se pueden cometer. Desde el comienzo el equipo estaba sin chispa, sin la intensidad necesaria sabiendo lo que nos jugábamos. Lo hacíamos ante un rival directo, que marcaba los puestos de play off, y le hemos puesto el partido en bandeja de plata. Complicado remontar partidos en esta categoría y, sobre todo nosotros que estamos teniendo problemas de cara al gol”.