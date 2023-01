Cuarta derrota consecutiva del PBB Godoy Maceira, que se mete en un lío en la clasificación recortando la ventaja que tenía sobre los puestos de descenso. La situación por la que atraviesa el equipo le está pasando factura. El partido comenzó igualado, con alternativas en el marcador, pero con diferencias que no eran demasiado importantes, 13-17 al finalizar el cuarto. Mejoró el equipo en el segundo cuarto. Un ajuste en defensa le permitió que los coruñeses no se encontraran cómodos, remontando la desventaja y marchándose al descanso con seis puntos de ventaja, 29-23. Tras el paso por el vestuario se igualaron las cosas, y ahí comenzaron los nervios del cuadro porriñés, que fue incapaz de meterse en el partido escapándose la victoria y perdiendo además el basketaverage particular.

Godoy Maceira 64 Bardasz (2), Vaquero (12), Besada (9), González (7), Martínez (6) -cinco inicial- Pérez (0), Cardito (12), Ka (0), Román (8) y_Vicente (8). Calvo Xiria 76 Comendeiro (0), Vukasinovic (10), Rey (11), Isern (30), López (3) -cinco inicial- Iglesias (8), Pizarro (0), Val (0), Barac (6), Rey (0) y Martínez (8). Parciales: 13-17, 16-6, 15-23 y 20-30. Árbitros: Méndez Ínsua y Prol_González. Le señalaron 25 faltas al_Godoy Maceira y 17 al Calvo Xiria. Eliminaron por personales al coruñés Santiago Martínez. Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón de O Porriño, que registró una buena entrada.