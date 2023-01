A pesar de que todavía restan quince jornadas para la conclusión del campeonato liguero, el partido de esta mañana en O Vao entre el Coruxo y el Avilés cobra tintes de máxima importancia dado lo mucho que se juegan ambos equipos. Los asturianos aventajan en dos puntos a los vigueses, pero la clasificación está tan apretada que, aunque todo el mundo mira hacia arriba en la clasificación, el problema viene por abajo y la presión que hacen los equipos que quieren salir de la zona de peligro.

Lo que es cierto es que, si el Coruxo quiere pelear por una plaza en el play-off de ascenso, tiene que sumar la victoria ante el Avilés, no le vale otro resultado. Y esa máxima está muy presente en el vestuario vigués. Los jugadores son conscientes de que no pueden dejar escapar la oportunidad y, sobre todo, que no se pueden escapar más puntos del campo de O Vao. Lo que en otras temporadas era un fortín ha perdido su embrujo, aunque no podemos olvidar que, en las últimas temporadas, el Coruxo es un equipo de segundas vueltas y, en esta temporada, el equipo llega mejor colocado para no tener que hacer tanto esfuerzo.

En lo que va de año, el Coruxo solamente ha jugado un partido en casa, y el resultado no ha podido ser más positivo para los verdes.

Campo: O Vao. Hora: 12.15 h. Árbitro: Crespo Puente. Cantabria.