Partido importante (20.15) para el PBB Godoy Maceira ante un rival directo en la clasificación, el Xiria. Los porriñeses acumulan tres derrotas consecutivas. Esta semana ha tocado reflexión. Jenaro Alonso, entrenador del cuadro porriñés, apunta: “Seguimos contando con tres bajas y eso es un lastre, pero toca pelear con estas situaciones. He intentado dar tranquilidad al grupo, no sé si lo he conseguido, pero entiendo que no debemos perder el norte de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Somos un equipo en las buenas y en las malas”.

“El Xiria tiene a varios jugadores muy llamativos y la posibilidad de fichar”, analiza. “Tienen la cesión de Pau Isner, que pertenece a la disciplina de Leyma y que está haciendo unos números increíbles. Además, cuentan con Jovan, un cinco grande con sobrada experiencia. Rey es uno de los mejores cuatros de la categoría. Si eso era poco, han fichado esta semana a un cuatro-cinco serbio de 2.05. Se presenta un partido difícil en un tramo de la liga en el que ambos equipos nos peleamos por no meternos en apuros”.