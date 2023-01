Posiblemente no viajar excesivamente confiados fue lo que en parte les dio una gran victoria a los vigueses ante la Selección Nacional Junior. El conjunto de Coia sabe que los jugadores de Palencia mejoran de manera importante cada jornada que pasa. No dejaron respirar en ningún momento a los jugadores de Ricardo Maldonado, que realizó muchos cambios para tratar de arreglar los agujeros que se producían en los ataques de los vigueses, pero no hicieron efecto.

Así fue ya que desde el inicio, cuando en el primer set los vigueses se situaron 2-6, ventaja que siguieron ampliando hasta llegar a esa diferencia de 11 puntos que marcaron los guarismos. El segundo parcial fue bastante igualado en su inicio, ya que los locales llegaron a ponerse 8-6. A partir de ese momento Parga dio un toque a sus jugadores. Tras empatar a 12. los vigueses firmaron un 5-13 que dio al traste con las ilusiones de los locales. En el tercer set, el ímpetu local llegó hasta el 10-7. Los vigueses empezaron a apretar en ataque y empataron el set a 17. A partir de ese momento los de Coia se pusieron por delante para clausurar el partido, no sin alguna dificultad. Ahora los chicos de Parga regresan a la ciudad olívica, en donde el próximo sábado, a las 18,30 horas, se enfrentarán al conjunto madrileño del C.V. Pinto, uno de los equipos fuertes de la comunidad madrileña. Estos tres puntos los mantienen en la tercera posición pero más cerca del segundo, que es el San Sadurniño. Palencia 0 Gómez, Villalba, Moreno, Gonzalo, Montedeoca y Altamar. Líbero Marzo. Tambien jugaron Torres, Motos y Carrasco. Vigo 3 Jolivot, Robins, Lucas, Mendoza, Basante y Ordóñez. Líbero Sienes. Tambien jugaron Morales y Sánchez. Parciales: 14-25 (19m.), 17-25 (21m.), 21-25 (23m.). Árbitros: Prieto Lozano y Gonzalez Lavín. Sin problemas. Incidencias: Pabellón de la Juventud. 100 espectadores.