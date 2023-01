El sueño es vida

La canción de Cándido Carrera, predestinado desde su apellido, se ha vuelto a escuchar por las serpenteantes carreteras de Montecarlo. Es esa salmodia que le anticipa con precisión a Dani Sordo el grado de las curvas y el vuelo de las rasantes. El de Salvaterra ha iniciado su tercera campaña –segunda al completo– como copiloto del cántabro. Se ha instalado así en el club más exclusivo. Su equipo, Hyundai, compite por el título del Campeonato del Mundo de Rally con Toyota y Ford. Apenas una docena de duetos conforman la élite de la categoría WRC. Cándido ha alcanzado lo que tantas veces soñó. Ha sudado cada kilómetro de ese recorrido. Pese a su natural humildad, siente que pertenece al asiento que ocupa. “Para ser bueno hay que creerse bueno”, defiende.

Su trayectoria no se explica cuesta abajo, favorecida por la gravedad y la inercia. Debutó en 2001. Ha colaborado con casi 40 pilotos; con algunos de manera breve y con otros, en asociaciones de larga vigencia, como aquellas ocho temporadas y casi 100 pruebas junto a José Antonio “Cohete” Suárez. Edificó paso a paso un prestigio sólido. La gran oportunidad le llegó en verano de 2021. El copiloto habitual de Sordo, Carlos del Barrio, se había ido. La relación con su sustituto, Borja Rozada, no cuajó. Sordó apostó por Cándido. Completaron aquella temporada. La tercera plaza en el Rally de Cataluña –primer podio mundialista del gallego– certificó la química. En 2022 siguieron juntos. La renovación de 2023 confirma que la relación se ha consolidado.

“La primera temporada fue casi una toma de contacto. El año pasado disputamos cinco carreras, más alguna de todoterreno y alguna de Regional con el coche que tiene él. Son bastantes carreras, más el hecho de estar todo el año trabajando juntos”, analiza Cándido. “Tres temporadas empiezab a ser tiempo con un piloto. Tenemos buen feeling y ganas de seguir trabajando y disfrutando de estar ahí arriba”.

Afinidad y profesionalidad

Desde esa dilatada experiencia con todo tipo de pilotos, Cándido ha concluido que no existen patrones determinados a la hora de construir una relación. “Varía dependiendo del carácter, forma de ser, afinidades, aficiones... Igual hay cosas que nos gustan y favorecen que tengas más afinidad. No hay una directriz”, sostiene. “Con algunos pilotos corrí dos o tres carreras y tuvimos una conexión bestial. Me lo pasaba muy bien y sentía una amistad tremenda. Con otros corrí mucho y era un trabajo, que no pasaba de eso. Depende de cómo te sientas con esa persona. Es como una relación de pareja. Con unos te entiendes antes y con otros después. Pero aquí hay un punto profesional, que es el que tienes que respetar, y dar el 100 por 100”.

El calendario de competición determina los ciclos y rutinas en esas parejas; la febril intensidad previa a cada rally, la histeria dentro del vehículo mientras se recorren vías y caminos a 180 kilómetros por hora, la descompresión posterior... Luego Sordo se desplaza a su domicilio en Andorra y Cándido retorna a Salvaterra. “Estamos lejos- Si es por algo importante, nos podemos ver en Santander. Pero hablamos bastante. Rara es la semana en que no lo hacemos y si tenemos rally, cada dos o tres días sino cada día”, calcula. “Depende también de si tenemos notas o no y de la dinámica. Si es un rally que no conocemos de nada, estamos más en contacto. Si lo dominas, como los de Cataluña y Portugal, vas un poco más relajado. Sabes por dónde pisas y hacemos ya cosas por separado. Es la misma rutina, el mismo plan de trabajo, que se puede variar según se necesite”.

Sordo continúa la gran tradición cántabra que se encarnó antes en Chus Puras y se ha convertido en el gran referente español desde que el bicampeón Carlos Sainz se trasladó a otros territorios como el Dakar. A sus 39 años, acumula 178 participaciones, 3 victorias y 54 podios desde que debutó en WRC en 2006. En un momento dado se manejó su posible retirada del Mundial en 2022. La irrupción de los híbridos ha recargado su ilusión. Cándido siente que su destino inmediato está ligado a lo que Sordo decida. “Las cosas funcionan bien. Lo tengo que decir claramente, él me está aportando muchísimas cosas. Tiene muchísima experiencia, 18 temporadas en equipos oficiales del Mundial. Aprendí mucho en lo que corrí antes, pero en un equipo oficial los métodos de trabajo son infinitamente superiores”, detalla. “Hay cosas que yo desconocía o que no le daba ni aprecio. Él me las está enseñando”.

–Tú tienes carrera deportiva como piloto. Yo te voy a aportar todo lo que pueda –le ha comentado Sordo en alguna ocasión.

“Me tengo que quitar el sombrero. Como compañero de trabajo es espectacular”, agradece Cándido. Pero sin asomos de síndrome del impostor. Sabe que su talento es su principal aval. “Ahora ya tengo un poco sensación de estar donde debo. Si llevo tres años será porque estoy haciendo las cosas bien,. La ilusión no me la quita nadie. Es lo que siempre soñé. Pero hay que tener los pies en el suelo. También es la realidad que estoy viviendo”, reflexiona. “Tienes que ser consciente de ello. Formas parte de la élite del deporte en el que siempre quisiste estar. Te lo tienes que tomar como tu trabajo, de la manera más profesional posible, siempre dando el 100 por 100 o más. Nuestros programas son de pocas carreras y hay que trabajar para no notar esos parones entre carrera y carrera, asimilando conceptos y corrigiendo errores”.

La exigencia es más desde la propia intimidad del equipo. El Campeonato del Mundo se compone de trece pruebas. En Hyundai, el finlandés Esapekka Lappi y el belga Thierry Neuville ejercen como titulares. Asistirán a todos. Sordo se reparte la tercera montura con el irlandés Craig Breen. Sordo se ha garantizado por contrato ocho carreras. Tras debutar en Montecarlo, a Suecia acudirá Breen del 9 al 12 de febrero. “No es que sea una situación de incertidumbre. Más o menos sabemos qué vamos a hacer. Se trata de un tema interno del equipo”, explica Cándido respecto a que no se conozca el reparto exacto y que incluso puedan producirse modificaciones. “Ellos deciden cuándo se va publicando. Nosotros tenemos un plan de trabajo toda la temporada, un planteamiento teórico interno, aunque no quita que pueda haber cambios. Somos parte de un equipo muy grande y ellos deciden qué hacer en cada momento. Variará dependiendo de los resultados y de la estrategia”.

La victoria es la meta

La campaña ha comenzado con una séptima posición en las carreteras del principado monegasco, lo que les ha dejado un “sabor un poco agridulce”, confiesa Cándido, en la línea de lo que ya había apuntado Sordo a la conclusión. “No podemos estar satisfechos. Este fin de semana no ha estado acorde con nuestro nivel y expectativas”, declaró el cántabro. Coinciden igualmente en el diagnóstico: “Sufrimos pequeños problemillas con el sistema híbrido,. Nos lastró en las zonas lentas de subida, donde nos penalizaba”, concreta. “Luchamos duramente. Fuimos cogiendo el ritmo. El equipo hizo también un trabajo fantástico para solucionarlo. Al final, en el último día ya estábamos más cerca pese a la pérdida en las subidas. Es el inicio de temporada. No hay que volverse loco. Sorprendió la meteorología. Nunca te esperas que Montecarlo sea un rallye de asfalto seco. Estuvimos todos buscando situaciones. Fuimos el segundo Hyundai. A por la siguiente...”, se anima.

Cinco podios, siempre en la tercera posición, ha logrado Cándido junto a Dani Sordo: Cataluña y Rally Monza en 2021; Portugal, Italia y Acrópolis en 2022. A Cándido no le parece descabellado en absoluto imaginarse en el escalón más alto del podio. “Cada vez que salimos a un rally nuestra intención es luchar por el primer puesto. Tenemos un grandísimos coche, un grandísimo equipo detrás y tengo un grandísimo piloto”, enumera. Augura: “Habrá rallies en los que seguro que estemos luchando por ganar. Al final las carreras son así, no hay vueltas que darle. No puedes quedarte con el ojalá. Conseguirmos puntos para la marca en Montecarlo y cada vez que nos ponemos el mono y el casco es para luchar por ganar. Contamos con todos los ingredientes”.