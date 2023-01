La Pista Vermella del Complejo Deportivo de As Travesas concentró a las mejores raquetas del panorama nacional de bádminton de las categorías sub 13 y sub 17. El talento de las jóvenes promesas no ha defraudado al público en el Máster Nacional Ciudad de Vigo, organizado por la Escola Rosalía Peixes Vimar. Compitieron más de 100 jugadores procedentes de 31 clubes. Destacó la excelente labor arbitral, que hizo que la competición se desarrollase con gran fluidez y solvencia. También voluntarios y personal hicieron que todo saliese perfecto.

Gonzalo Isabal (C.B. Huesca), Guillermo González (C.B. Collado Villalba) y Xulia Otero (C.B. As Neves) hicieron doblete de títulos. Así, en individual masculino sub 17 la victoria se iría al histórico C.B. Huesca de la mano de Isabal, que derrotó en la final al balear del CIDE Alejandro Yacarov por un ajustado 21-18 y 22-20. Ambos, haciendo pareja, derrotarían en la final de dobles masculinos sub 17 a los donostiarras de otro club histórico, el Aldapeta, por 21-10 y 21-14. En el apartado femenino sub 17 el título en individual femenino sería para Itziar Barcala (C.B.A Estrada) y el dobles femenino, para las coruñesas Paula Noya y Alba Prada (San Amaro). El dobles mixto viajaría a tierras asturianas ya que la pareja formada por Alejandro Valdes (Astures) y Laura Garijo (Oviedo), ambos del CTD del Principado, derrotó a los navarros del C.B. Pamplona por 21-14 y 21-9. En cuanto a sub 13, Guillermo González (C.B. Villalba) y Xulia Otero (C.B. As Neves) dominarían la competición alzándose el primero con la victoria en individual masculino y en dobles mixto junto a su compañera de club, Celia Díaz, mientras que la nevense se haría con el título en individual femenino y dobles femenino junto a la coruñesa Maia Freire (San Amaro). El dobles masculino lo dominarían los hermanos Iago y Xoel Álvarez (C.B. As Neves). La mejor actuación viguesa y rosaliana sería el tercer puesto obtenido por Álvaro Gómez y Sara Alfaya en dobles mixtos sub 13 y el quinto puesto en individual masculino del propio Álvaro Gómez. La entrega de premios contó con la presencia de Abel Caballero, que reafirmó el compromiso con un deporte que llegó a España a través de Vigo gracias a Luis Miró. También estuvieron presentes el presidente de la Federación Gallega de Bádminton, Rodrigo Sanjurjo; el concejal de Deportes, Manel Fernández; el presidente del Club Escola Rosalía, Jesús Gómez, y Eleuterio García.