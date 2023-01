El Rápido de Bouzas sumó su cuarto empate consecutivo y su séptima jornada consecutiva sin perder, tras empatar en su visita al Alcalde Manuel Candocia, un resultado que le mete en posiciones de play-off de ascenso con 25 puntos. El conjunto vigués se adelantó tras la reanudación con un penalti transformado por Gastón Cellerino. No obstante, poco le duraría la alegría al conjunto visitante tras empatar el Somozas, por medio de Rubén Blanco con otro penalti cinco minutos después, que supuso el 1-1 definitivo.

Salió mucho más decidido el Rápido de Bouzas y muy pronto lo intentó Torralbo con un lanzamiento de falta directa desde la frontal del área que mandó a córner Aitor Embela con una buena mano. Esa acción fue lo único destacado en los primeros 10 minutos. El Somozas comenzó a despertar con el paso de los minutos y a los veinte tuvo la mejor oportunidad para adelantarse en el marcador. Fue con un penalti a favor por un codazo de Aram Pazos sobre Cañi que no dudaba en señalar el colegiado. No obstante, no aprovecharía la pena máxima el propio Cañi, mandando el lanzamiento fuera de los tres palos.

Nada más comenzar la segunda mitad, el colegiado señalaría la segunda pena máxima del partido. Esta vez, a favor del Rápido de Bouzas. No lo desperdiciaría Gastón Cellerinos, que adelantaba a los vigueses en el Alcalde Manuel Candocia. La alegría no le duraría demasiado al conjunto boucense.

Ficha técnica

Somozas: Aitor Embela; Asier Santalla, Cabarcos, Mariña, Luis Díaz, Bruno Bellas (Berto Fandiño, minuto 81), Rubén Blanco (Nieto, minuto 69), Francisco González, Caique, Jesús Cañizares (Aarón, minuto 73) y Javier Sanmartín.

Rápido: Brais; Aram Pazos, Martínez, Yago Pérez, Alex Rey, Torralbo (Millán, minuto 83), Diego Diz, Gastón Cellerino (Jorge Maceira, minuto 89), Naveira, Carlos Alonso y Noel Álvarez (Joel Armengol, minuto 75).

Goles: 0-1, minuto 46: Cellerino, de penalti. 1-1, minuto 51: Rubén Blanco, de penalti.

Árbitro: Castro Alarcón. Tarjetas amarillas a los locales Bruno Bellas y Luis Díaz; y al visitante Carlos Alonso.

Incidencias: Encuentro disputado en el Manuel Candocia de As Somozas.