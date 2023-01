Domingo interesante en la Tercera Federación, con el debut de David de Dios en el banquillo del Rápido, y un derbi en Redondela de alto voltaje.

Somozas-Rápido

El Rápido de Bouzas mide en el Manuel Candocia de As Somozas, la vuelta de David de Dios al banquillo aurinegro. Hay un dicho que dice a entrenador nuevo, victoria segura; y es algo que no le vendría nada mal al conjunto boucense, que se está jugando con el cuadro coruñés un puesto de clasificación para el play off de ascenso. La igualdad que ambos equipos registraron en el partido de ida, se mantiene en la clasificación, igualados a puntos, a uno del cuarto, y a once de un Fabril que parece que no tiene rivales.

David de Dios ha tenido una semana para preparar el partido de esta tarde. Cierto es que el conocimiento que tiene de la plantilla hace mucho más fácil su adaptación, por lo que no se esperan demasiados cambios en el “once” inicial de esta tarde. Además, no podemos olvidarnos que el Rápido de Bouzas ha sido un equipo fiable lejos del Baltasar Pujales, y eso es algo que juega a su favor.

Campo: Manuel Candocia. Hora: 17:00. Árbitro: Castro Alarcón.

Choco-Celta C Gran Peña

Partido de alta tensión, el que se va a vivir esta tarde en el campo de Santa Mariña en Redondela. Para el Choco, los partidos que restan hasta final de temporada son de tres puntos, es decir, no se puede permitir fallos. Ahora están a seis puntos de la salvación, pero hay que tener en cuenta que pueden caer dos equipos gallegos de Segunda RFEF, por lo que hay que ver al undécimo puesto, que está a siete puntos.

Para el Gran Peña, que en el partido de ida en Barreiro goleó con un contundente 6-2, sumar los tres puntos le permitiría dar un salto importante en la clasificación y alejarse del peligro. Bajcetic contará con algún jugador del equipo juvenil, cuyo equipo jugó ayer por la tarde y, por lo tanto podrían ayudar al segundo filial céltico.

Campo: Santa Mariña. Hora: 17:00. Árbitro: Gil Soriano.