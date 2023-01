Tercera derrota consecutiva del PBB Godoy Maceira, que se aleja de la zona alta de la clasificación, y pierde ventaja con los puestos peligrosos de la clasificación.

El equipo entrenado por Jenaro Alonso comenzó bien ayer en Ávila. El equipo se mostraba fuerte en defensa, mientras que en ataque seleccionaban bien los lanzamientos y, durante muchos minutos, estaban por delante en el marcador. Al final del primer cuarto, los porriñeses caían por dos puntos.

Aunque el segundo cuarto comenzó con el mismo guión, no el encuentro no tardó demasiado tiempo en entrar en un bache que pagaron muy caro. El tiro exterior del cuadro local hacía mucho daño, y la frescura ofensiva de los porriñeses en ataque había desaparecido, con lo que el Ávila comenzó a abrir una pequeña brecha en el marcador.

Al descanso, los once puntos del Ávila comenzaban a pesar como una losa a un conjunto porriñes que no estaba fresco. A pesar de ello, las diferencias se mantenían en los diez puntos, con lo que no todo estaba perdido y se podía confiar en una reacción porriñesa.

Sin embargo, los planes no salieron en el último cuarto como se planeaban, y el cuadro local conseguía ampliar su ventaja para llegar al final del partido sin excesivos problemas.