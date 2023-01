Punto y final a la racha del Coruxo, que tras cuatro partidos consecutivos puntuando cayó ayer en casa del líder del grupo, el Arenteiro. Los jugadores entrenados por los hermanos Montes llegaban como los mejores visitantes del grupo; mientras que los ourensanos, se presentaban como los mejores local. Y como testigos del enfrentamiento, un millar de aficionados que llenaron el campo.

Las previsiones sobre el estado de O Espiñedo no fallaron, y el terreno de juego no reunía las mejores condiciones para disputar un partido del fútbol, sobre todo la banda que estaba más pegada a la grada, en donde la hierba dejó su sitio a barro. Ya lo decía Jacobo Montes en la previa, “un partido de los de antes, en pleno invierno”. Fiel a esos recuerdos, el partido no defraudó, con intensidad, ocasiones de gol y, sobre todo, mucha emoción.

El mal estado del terreno de juego condicionó el partido, por lo que ourensanos y vigueses remitían su juego a balones largos, evitando mayores complicaciones. Pero las cosas se precipitaron demasiado pronto. A los nueve minutos, el excoruxista Pibe pone un balón a los pies de Álex Fernández, que de un potente disparo desde la frontal adelantaba al Arenteiro en el marcador.

A partir de ese momento, el Coruxo insistió más en ataque buscando recortar las distancias para que el líder no consiguiese más confianza que la que ya le ofrecía su entregada afición. Se llegaba así al ecuador de la primera parte, y Markitos tenía una ocasión muy clara para aumentar la renta tras una jugada combinada con Escobar, Alberto paraba el esférico, pero el Arenteiro, volcado en el área se hacía con el rechace que Markitos enviaba por encima de la red desde la frontal.

El Coruxo tuvo la suya a la media hora de partido, con una jugada individual de Johan, que llegó hasta el área pequeña con asistencia sobre Luismi debido a un error defensivo de Vitra. Sin embargo, el delantero vigués, con la portería para sí, hacía lo más difícil, cruzando en exceso el balón echándolo fuera. Lo intentó Andriu con un remate de cabeza a una falta, que se marchó alto, y Añón con una volea puso el último intento antes del descanso.

En la reanudación, tras el paso por vestuarios, no dudaron los vigueses, que salían en busca de una remontada que encontraron a los escasos segundos. Un saque de esquina de Yelco llegaba al área y Andriu se levantaba y remataba de cabeza fuera del alcance de Diego García, que nada pudo hacer por despejar el esférico.

El Arenteiro intentaba ponerse de nuevo por delante en el marcador, pero Romay no lograba rematar a gol un centro tenso de Ger, y el Coruxo se hacía con el dominio.

Los de Jacobo Montes se mostraban compactos, mientras que los verdes bajaban la intensidad y facilitaban las contras. Se daba cuenta Javi Rey, que decidía mover banquillo buscando un revulsivo. Lo mismo que hacía la escuadra visitante que, en busca de reacción en ataque, daba entrada a Chiqui. Sin embargo, a Pitu se le escapaba la ocasión tras un pase de Johan y los carballiñeses no fallaban en su oportunidad.

El Arenteiro volvía a hacerse con el control, apretaba en ataque, y los visitantes retrasaban las líneas a la espera de un contraataque, que no llegaba, lo que sí apareció fue la sentencia local. Álex Fernández filtró un pase a Ger, este a Pibe que dribló en banda izquierda, puso el balón atrás y Escobar lo recogió para poner en la escuadra de Alberto el que sería resultado definitivo.

Quedaban veinte minutos de juego, y Escobar los convertía en su recital particular asediando al meta vigués, aunque sin lograr que se reflejase en el marcador. El Coruxo atacaba a la desesperada, consciente de que el tiempo se acababa y no llegaba el empate. Además, las condiciones del terreno de juego impedían subir el balón jugado, por lo que había que meter balones al área. Una circunstancia que ayudó al trabajo defensivo del cuadro local, que se mostró más cómodo. La última jugada del partido fue para el Coruxo por medio de Antonini, pero su disparo no tuvo la fuerza necesaria para sorprender.

Ficha técnica

Arenteiro: Diego García; Ger, Vitra, Álex Fernández, Escobar, Markitos (Lamelas, min.69), Pibe (David Álvarez, min.86), Curro, Joseca (Adri Cruz, min.69), Romay (Manin,min. 63) y Jordan (Pol Bueso, min.46).

Coruxo: Alberto; Johan, Antonini, Andriu, Marcos (Aspas, min.70), Gandoy (Chiqui, min.70), Antón, Pitu (Lucas, min.86), Añón, Yelko y Luismi.

Goles: 1-0, min.9: Álex Fernández. 1-1, min.46: Andriu. 2-1, min.77: Escobar.

Árbitro: Álvarez Rodríguez, auxiliado por Álvarez Pardo y Fernández Rodríguez. Amonestó a Antonini, Lucas y Luismi por el Coruxo. Por el Arenteiro fue sancionado David Álvarez.

Incidencias: Partido correspondiente a la 18ª jornada de Segunda RFEF disputado en el Municipal de Espiñedo ante 990 espectadores.