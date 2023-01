Partido muy exigente, el que afrontó en la tarde de ayer el Celta Zorka Recalvi, que se tuvo que poner el mono de trabajo para llevarse la decimotercera victoria de la temporada.

El equipo entrenado por Cristina Cantero no comenzó bien el partido. Las viguesas no conseguían estar fuerte en defensa, y ya se sabe que cuando el Celta no defiende bien, el barco casi nunca llega a buen puerto.

Las catalanas aprovecharon la circunstancia para anotar con relativa comodidad y abrir una pequeña brecha en el marcador, 16-7, aunque no es menos cierto que Lima lograba un gran acierto en el tiro exterior, con tres triples.

A pesar de todos los problemas, el cuadro vigués solamente perdía por cinco puntos al finalizar el primer cuarto lo que, sin lugar a dudas, era la mejor noticia.

La situación se igualó en el arranque del segundo cuarto. Las viguesas conseguían acercarse en el marcador, sobre todo con el trabajo y acierto de Musa en defensa y en ataque. Aún así, no fue hasta el minuto siete del cuarto, cuando el Celta Zorka Recalvi consiguió ponerse por primer vez por delante en el marcador, 30-31.

La igualdad se mantuvo hasta que se llegó al final del primer tiempo, en el que el cuadro céltico mandaba por un punto, 34-35.

El paso por el vestuario no cambió demasiado la decoración del encuentro. La igualdad continuaba siendo máxima, y las alternativas en el marcador constantes. Lima se colocó en zona para frenar el juego ofensivo de las viguesas, pero esta vez el equipo no se bloqueó. Abrieron una ligera brecha en el electrónico, con una Musa que además de anotar volvía a tener otra brillante actuación en el tiro.

Pero el esfuerzo le pasó factura al equipo vigués en los instantes finales del tercer cuarto, finalizando el cuarto con cuatro de ventaja. Lima sabía que tenía que meterse más en el partido para tener sus opciones al final del encuentro, y por ello apretó al máximo la presión sobre las viguesas.

Los cuatro primeros puntos de Musa al arrancar el cuarto, le permitió al Celta Zorka Recalvi conseguir la mayor ventaja del partido. Las catalanas se pusieron nerviosas, provocando que Soriano y Tutusaus fueran eliminadas al cometer la segunda falta antideportiva. Lima se quedaba sin dos de sus mejores jugadoras, permitiendo que el cuadro vigués se fuera de forma definitiva en el marcador.

A dos minutos para la conclusión del encuentro, el Celta Zorka Recalvi mandaba por once puntos, y tal y como se estaba desarrollando el encuentro, no quiso entrar en el juego del Lima Horta, dejando que transcurrieran los minutos sin pasar demasiados sobresaltos. A pesar del sufrimiento a lo largo del encuentro, lo mejor fue la victoria y continuar sumando victorias.

Ficha técnica

Lima Horta: Cheynel (2), Tutusaus (15), De la Torre (7), Barrientos (13), Leiva (10) -cinco inicial- Arias (0), Soriano (6), Vallés (5) y Soriano (6).

Celta Zorka Recalvi: Sila (14), Senosiain (8), Musa (21), Aguilar (4), Cliney (13) -cinco inicial- Gea (8), Garfella (3), Sánchez (0), Selimovic (6) y Vidal (0).

PARCIALES: 22-17, 12-18, 22-25 y 8-17.

Árbitros: García Martín y Climent Rivera. Le señalaron 20 faltas al_Lima Horta y 17 al Celta Zorka Recalvi. Eliminaron por doble falta antideportiva, a Soriano y Tutusaus, del cuadro catalán. Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón de Virolai, que registró una buena entrada, destacando la presencia de un nutrido grupo de seguidores celestes.