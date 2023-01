El Iberconsa Amfiv recibe esta tarde al Fundación FDI Villa de Leganés en un partido especial para el club ya que el encuentro va a ser ofrecido en directo por Teledeporte.

La peor noticia es que el Iberconsa no va a contar con el venezolano Jeison Betancourt que ha causado baja por neumoní y no va a poder formar parte de los planes de César Iglesias para el choque de mañana. No obstante, los de Vigo están dispuestos a darlo todo y a pelear contra uno de los equipos revelación de esta temporada. Leganés se ha afianzado en la mitad de la tabla asegurándose un puesto en la Copa del Rey y una victoria en Vigo le permitiría seguir arañando puestos en la clasificación y abandonar el triple empate que lo mantiene igualado a Canarias y Murcia.

César Iglesias aseguró que “es un partido importante que no nos coge en una buena situación por la baja de Jeison. Vamos contra un equipo que yo creo que es la revelación de la liga este año, con un saltito de calidad, teniendo jugadores como Cano Martínez, Alexis o Matías, el fichaje argentina clase 3, que están haciendo una muy buena temporada. Nosotros tenemos que preocuparnos de las pérdidas de balón, de nuestra solidez defensiva y no encajar los puntos que nos están metiendo para poder competir”.