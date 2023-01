Regresa el circuito Run Run Vigo, versión 2023, y también su gala, de nuevo, como en 2019, extendida a todos los sectores atléticos vigueses. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, que presentó el nuevo circuito y el acto de entrega de premios, previsto para el próximo martes 24 en el auditorio municipal.

Acompañado por representantes de las carreras populares que componen el calendario de la decimocuarta edición de esta serie, el regidor anunció que “queremos un salto cualitativo y alcanzar los 25.000 inscritos este año”.

En 2022, con el uso de mascarillas aún presente en el primer cuatrimestre y la pandemia reciente, las pruebas atléticas, como ocurrió en otros deportes, sufrieron una lógica pérdida de participantes. Ahora Vigo presenta un programa de récord: más pruebas (doce, una más sobre la edición anterior), más kilómetros (un máximo de 152 km.) y más barrios y parroquias.

Se incorporan a esta liga atlética la Praia de Samil, de 6 kilómetros por el arenal vigués, y La 21 (media maratón desde Coruxo al centro), regresando también la Correndo por Vigo, en As Travesas, cancelada el año pasado. Con las dos primeras se suma una gran parte de la costa, justo en sentido inverso a la Vig-Bay. Caballero anunció que el circuito comenzará el último fin de semana de este mes (domingo 29) con la Subida ao Castro y concluirá con la Érguete e Corre (desde el Centro Comercial Vialia) el 3 de diciembre. Sobre el año pasado, se cae del cartel la 10K do Berbés y también se confirma el adiós a la Happy Go Running de la Universidade de Vigo, que fue virtual durante la pandemia y desapareció en 2022.

Novedades

Praia de Samil-Memorial Alfonso Varela (8K y 2,2K). El Veteranos de Samil la puso en marcha en 2006 y 2007 como Milla Praia de Samil y la recuperó en septiembre de 2019, ya con la distancia actual (8 km.). Este año mantendrá el exitoso recorrido.

La 21 (Media Maratón de Vigo, 21.097 metros). David Suárez (Diesemm) organiza la media maratón puesta en marcha por Álvarez Salgado y que ya estuvo en el circuito de 2014 a 2016.

Nocturna Correndo por Vigo (10K). Organizada por David Posada, se había convertido en la mejor prueba del circuito tras la Vig-Bay, pero desapareció del calendario en 2022. Fue la única. El Concello la ha mantenido y deberá volver a demostrar su calidad en un año con carreras muy interesantes.