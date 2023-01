Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se mostró encantado por “cómo” ganaron al Real Madrid (1-3), y consecuentemente el título de la Supercopa de España, en referencia a un juego “extraordinario” que a él “sí le importa”.

“Muy satisfecho y contento. A mí me gusta el cómo. Si no jugamos bien no estoy del todo contento cuando ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Hoy pensamos en generar superioridad. Lo que he imaginado y planeado ha salido a la perfección. Estoy muy contento por mis jugadores, que han recibido muchas críticas injustas, y hoy se han liberado muchos jugadores. Esto da mucha confianza y tranquilidad para trabajar”, dijo en rueda de prensa.

El italiano Carlo Ancelotti aseguró que la derrota frente al Barcelona (1-3) fue ocasionada por los “errores individuales” y no por “una falta de actitud” a la vez que se mostró muy crítico por “errores sencillos de evitar”.

“Lo que decide el partido son los errores que hemos hecho. No hemos estado acertados en la salida, nos han buscado dos veces a la contra... no ha sido falta de actitud, si de errores individuales. Fue un mal partido de todos”, dijo.